Оккупанты попали в детсад в Херсоне: есть раненый

Оккупанты продолжают воевать против мирного населения. В этот раз под ударом артиллерии оказался детсад в Херсоне.

Россияне 9 августа попали по территории детского сада в Херсоне. По факту очередного обстрела прокуратура приступила к производству.

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В результате обстрела ранен дедушка

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 9 августа 2023 около 11:40 вражеская осуществила минометный обстрел города Херсон. Оккупанты попали по территории детского сада в одном из микрорайонов областного центра.

В результате обстрела травму головы получил 72-летний мужчина.

Также повреждено здание дошкольного учебного заведения.

В настоящее время проводятся все мероприятия, необходимые для фиксирования преступления.

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