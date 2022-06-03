Россияне попытались остановить продвижение ВСУ в Запорожской области, но отступили

Российские оккупанты проводят над Запорожской областью воздушную разведку. Однако, к счастью, существенного успеха пока не имеют.

Какова ситуация на Запорожском направлении

Оккупанты пополняют запасы провизии и совершенствуют свои фортификационные сооружения. Они прилагают все усилия к тому, чтобы удержать занятые позиции и не допустить продвижения Вооруженных Сил Украины.

К теме Непоследовательное поведение оккупантов на Юге указывает на широкое сопротивление украинцев, – ISW

В течение 2 июня россияне пытались остановить наших военных от продвижения в районе сел Новодаровка и Нескучное. Однако своей цели вражеские подразделения не достигли, поэтому должны были отступить.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что украинские бойцы ведут отважную борьбу и активно уничтожают оккупантов. Так, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали:

28 вражеских армейцев, а еще 41 – ранили,

2 наблюдательных пункта оккупантов,

вражеский склад боеприпасов,

3 танка,

7 единиц автомобильной техники,

2 миномета,

7 боевых бронированных машин, а еще одну – захватили.

Огромное уважение и безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за то, что Запорожье остается свободным украинским городом! За то, что запорожцы имеют возможность жить и работать,

– подчеркнул Куртев.

Рекомендуем Бои в центре Северодонецка и подготовка наступления на Слобожанщине: основное за 100 день войны

Общие потери оккупантов на войне против Украины

Российская армия несет в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки за позорное дело полегли не менее 100 оккупантов. Общие потери врага за все время войны составляют:

личного состава – около 30 950 бойцов,

танков – 1 367 единиц,

боевых бронированных машин – 3 366 единиц,

артиллерийских систем – 675 единиц,

реактивных систем залпового огня – 207 единиц,

средств противовоздушной обороны – 95 единиц,

самолетов – 210 единиц,

вертолетов – 175 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 единиц,

крылатых ракет – 121 единица,

кораблей/катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 единиц,

специальной техники – 51 единица.

Это может вас заинтересовать – ролик 24 канала о 100 днях полномасштабной войны в Украине: видео