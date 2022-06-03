Россияне попытались остановить продвижение ВСУ в Запорожской области, но отступили
Источник:телеграм-канал Анатолия Куртева
Российские оккупанты проводят над Запорожской областью воздушную разведку. Однако, к счастью, существенного успеха пока не имеют.
Какова ситуация на Запорожском направлении
Оккупанты пополняют запасы провизии и совершенствуют свои фортификационные сооружения. Они прилагают все усилия к тому, чтобы удержать занятые позиции и не допустить продвижения Вооруженных Сил Украины.
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В течение 2 июня россияне пытались остановить наших военных от продвижения в районе сел Новодаровка и Нескучное. Однако своей цели вражеские подразделения не достигли, поэтому должны были отступить.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что украинские бойцы ведут отважную борьбу и активно уничтожают оккупантов. Так, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали:
- 28 вражеских армейцев, а еще 41 – ранили,
- 2 наблюдательных пункта оккупантов,
- вражеский склад боеприпасов,
- 3 танка,
- 7 единиц автомобильной техники,
- 2 миномета,
- 7 боевых бронированных машин, а еще одну – захватили.
Огромное уважение и безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за то, что Запорожье остается свободным украинским городом! За то, что запорожцы имеют возможность жить и работать,
– подчеркнул Куртев.
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Общие потери оккупантов на войне против Украины
Российская армия несет в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки за позорное дело полегли не менее 100 оккупантов. Общие потери врага за все время войны составляют:
- личного состава – около 30 950 бойцов,
- танков – 1 367 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 366 единиц,
- артиллерийских систем – 675 единиц,
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
- средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
- самолетов – 210 единиц,
- вертолетов – 175 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 единиц,
- крылатых ракет – 121 единица,
- кораблей/катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 единиц,
- специальной техники – 51 единица.
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