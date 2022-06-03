Россияне попытались остановить продвижение ВСУ в Запорожской области, но отступили

3 июня 2022 , 12:03
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Источник:

телеграм-канал Анатолия Куртева

Российские оккупанты проводят над Запорожской областью воздушную разведку. Однако, к счастью, существенного успеха пока не имеют.

Какова ситуация на Запорожском направлении

Оккупанты пополняют запасы провизии и совершенствуют свои фортификационные сооружения. Они прилагают все усилия к тому, чтобы удержать занятые позиции и не допустить продвижения Вооруженных Сил Украины.

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В течение 2 июня россияне пытались остановить наших военных от продвижения в районе сел Новодаровка и Нескучное. Однако своей цели вражеские подразделения не достигли, поэтому должны были отступить.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что украинские бойцы ведут отважную борьбу и активно уничтожают оккупантов. Так, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали:

  • 28 вражеских армейцев, а еще 41 – ранили,
  • 2 наблюдательных пункта оккупантов,
  • вражеский склад боеприпасов,
  • 3 танка,
  • 7 единиц автомобильной техники,
  • 2 миномета,
  • 7 боевых бронированных машин, а еще одну – захватили.

Огромное уважение и безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за то, что Запорожье остается свободным украинским городом! За то, что запорожцы имеют возможность жить и работать,
– подчеркнул Куртев.

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Общие потери оккупантов на войне против Украины

Российская армия несет в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки за позорное дело полегли не менее 100 оккупантов. Общие потери врага за все время войны составляют:

  • личного состава – около 30 950 бойцов,
  • танков – 1 367 единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 366 единиц,
  • артиллерийских систем – 675 единиц,
  • реактивных систем залпового огня – 207 единиц,
  • средств противовоздушной обороны – 95 единиц,
  • самолетов – 210 единиц,
  • вертолетов – 175 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 единиц,
  • крылатых ракет – 121 единица,
  • кораблей/катеров – 13 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 единиц,
  • специальной техники – 51 единица.
Обратите внимание! По данным источников 24 канала в разведке, оккупанты имеют новые сумасшедшие идеи относительно Запорожской области. В частности, Кремль хочет провести в регионе так называемый "референдум". Столицей вымышленной республики россияне решили провозгласить оккупированный Мелитополь. Президент Владимир Путин уже приказал своим воинам к июлю продвинуться как можно глубже.

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Автор: Софія Мінджоса