Почти стирают населенные пункты, – Хлань сказал, где россияне больше применяют КАБы

Россияне со всего спектра вооружения бьют по территории Херсонской области. Активнее всего оккупанты применяют управляемые авиабомбы.

Оружие довольно примитивное, поэтому очень быстро производится. КАБы стали большой проблемой на сегодняшний день. Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал 24 Каналу, где россияне больше используют планировочные авиабомбы.

Интересно Неудобное направление для россиян, – Свитан о проблемах врага на левом берегу Херсона

Россияне просто стирают населенные пункты Херсона

КАБы можно с легкостью установить и использовать в большом количестве, поэтому россияне так активно ими атакуют. Ранее оккупанты по правому берегу Херсонщины применяли 1 – 2 авиабомба в сутки, сейчас же – около 50 – 70 КАБов ежедневно.

В ноябре российская армия применила рекордное количество КАБов в сутки – более 103 управляемых авиабомб.

КАБ Управляемые авиационные бомбы могут достигать в весе как 500 кг, так и 1500 кг. Оружие оснащено аэродинамическими поверхностями и системами наведения, что повышает меткость попадания в цель. Сейчас известно об использовании следующего оружия на территории Украины: УПАБ-500В; УПАБ-1500В; Гром-Э2; Дрель; ФАБ-500; ФАБ-1500.

Больше всего от ударов страдают населенные пункты, которые расположены непосредственно на побережье Днепра, в частности Бериславского района: Берислав, Казацкое, Веселое.

Особенно Веселое и Казацкое – это населенные пункты вблизи Каховской ГЭС, именно их оккупанты почти стирают, засыпая управляемыми авиабомбами. Также Берислав значительно страдает от применения КАБов и артиллерии,

– подчеркнул Сергей Хлань.

Хлань о применении захватчиками КАБов по правому берегу Херсонщины: смотрите видео

Противник пытается уничтожить и постоянно бьет по медицинскому учреждению – Бериславской районной больницы. Сам город также подвергается тотальным обстрелам врага.

Актуальная ситуация в Херсонской области

21 ноября ВСУ поразили пункт управления российских оккупантов вблизи Олешковских песков на Херсонщине. Для атаки украинские воины применили управляемые авиационные бомбы.

Бои вокруг Крынок Херсонской области в нижнем течении Днепра крайне неприятны для россиян. Британская разведка констатировала, что наземные бои характеризуются запутанными столкновениями пехоты и артиллерийскими перестрелками в лесной местности.

Силы обороны сдвинули захватчиков на 3-8 км от Днепра на левом берегу Херсона. Несмотря на ежедневное уничтожение 4 – 10 артиллерийских систем, россияне не перестают обстреливать артиллерией правобережья Херсонской области.

6 июня 2023 года российские военные разрушили Каховскую гидроэлектростанцию: россияне взорвали машинный зал, из-за чего станция за считанные часы ушла под воду. Из-за подрыва россиянами плотины погиб 31 человек.