Тактика войны во Вьетнаме и Первой мировой: как россияне пытаются искать позиции ВСУ

Российские оккупанты используют тактику "Кротов", чтобы незаметно подобраться к позициям ВСУ. Похожие маневры проводились во времена Первой мировой войны и Вьетнамской войны.

Об этом 24 Каналу рассказал командир ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что оккупанты очень хорошо закапываются, поэтому постоянно применяют опыт предшественников.

Важно Более 800 оккупантов, десятки танков, РСЗО и другой техники: огромные потери врага на 9 января

Детали тактики россиян

По словам военного, вся имеющаяся техника на оккупированных территориях работает в интересах врага. Они строят укрепления даже в населенных пунктах, создавая систему траншей от дома к дому. Как результат – минимизируют передвижение в открытом пространстве, что влияет на возможность нашего поражения огневыми средствами их личного состава.

"Однако когда стали доступны FPV-дроны, появилась возможность выбивать противника из недоступных мест, которые являются почти невозможными для поражения артиллерией или другими огневыми средствами", – отметил Юрий Федоренко.

Россияне используют опыт двух войн, которые были раньше:

Вьетнамская война. ЧВК "Вагнера" весной 2023 года копала много "лисьих нор", где скапливается личный состав и нет единой сплошной траншеи. Эти территории довольно сложно штурмовать, потому что влияние артиллерийских средств недостаточно эффективно;

ЧВК "Вагнера" весной 2023 года копала много "лисьих нор", где скапливается личный состав и нет единой сплошной траншеи. Эти территории довольно сложно штурмовать, потому что влияние артиллерийских средств недостаточно эффективно; Первая мировая война. Россияне ощутимо применяют систему подкопов, чтобы сократить расстояние между позициями. Копают ресурсом мобилизованных и предателей, которые встречали оккупантов на ВОТ и были первыми привлечены к преступным действиям против Украины.

Потери из так называемых "ЛДНР" личного состава, который был мобилизован, наверное самые большие за период войны между регионами внутри России,

– подчеркнул боец.

Актуальная ситуация с фронта