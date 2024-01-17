Пытаются "задавить" пропагандой, – Федоров о риторике, распространяемой россиянами в Мелитополе

Российская пропаганда активно работает на оккупированных территориях, распространяя выгодные Кремлю нарративы. Однако россиянам все сложнее противостоять западным СМИ, где публикуется объективная информация.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 каналу, что оккупанты активно критикуют демократические СМИ. В то же время пытаются навязать мнения, что Россия "вот-вот захватит" Запорожье или Днепр, или "вот-вот выедет власть из Киева".

К теме И мобилизационное, и медицинское давление: россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях

Нет объективной информации

Жители, проживающие на временно оккупированных территориях, находятся в сложной ситуации, так как пребывают в информационном вакууме. Те, кто проживает на территории подконтрольной Правительству Украины, сегодня имеют неограниченный доступ к любым СМИ и могут выбирать ту информацию, которую считают верифицированной.

А люди на оккупированных территориях не могут получать объективные данные. К тому же, враг пытается "задавить" пропагандой любую информацию,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

В частности, последние несколько недель на оккупированных территориях идет подготовка к так называемым "выборам", которые должны состояться в марте 2024 года. Оккупанты пытаются массово собрать подписи якобы в "поддержку Владимира Путина".

Россияне, по словам Федорова, так "играют в демократию", создавая иллюзию, что вроде бы все на оккупированных территориях "поддерживают" Путина, и вроде бы не он хочет стать президентом, а люди его "просят" пойти на новый президентский срок.

Россияне во всех коммунальных, медицинских, социальных учреждениях заставляют всех людей ставить свои подписи "за Путина". Есть случаи, когда жители даже несмотря на прессинг оккупантов отказываются подписывать. На прошлой неделе была ситуация, когда человека отказавшегося ставить свою подпись, избила охрана. Таким образом, оккупанты продолжают издеваться над нашими жителями,

– отметил мэр Мелитополя.

По мнению Ивана Федорова, этот человек подвергся такому наказанию, потому что высказал свое мнение, разрушающее информационный вакуум, который россияне пытаются создать во временно оккупированном Мелитополе.

Что происходит в оккупированном Мелитополе