Россияне пытаются вернуть деоккупированную Макаровку: враг стирает село с лица земли
Российские военные пытаются вернуть село Макаровка, которое освободили Силы обороны Украины. Враг использует тактику выжженной земли.
Российские захватчики пытаются вернуть деоккупированное село Макаровка, стирая его с лица земли. Об этом в эфире телемарафона сообщил Валерий Шершень, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, пишет 24 Канал.
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В Макаровке продолжаются стабилизационные действия
По его словам, для достижения своих целей враг применяет авиацию, артиллерию и даже были попытки задействовать "Солнцепек".
Что такое "Солнцепек"Это российская многоканальная система залпового огня (РСЗО), которая была разработана для огневой поддержки и разрушения живой силы противника. Система может запускать залпом до 24 ракет. РСЗО "Солнцепёк" может поражать цели на расстоянии до 6 километров.
Валерий Шершень отметил, что, несмотря на атаки оккупантов, в Макаровке продолжаются стабилизационные действия. Их совершают бойцы 35 отдельной бригады морской пехоты.
Кроме того, спикер добавил, что в этом районе заметно передвижение личного состава так называемых "подразделений Z".
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В целом, по словам Шершня, враг на Времьевском и Новопавловском направлениях проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Этот населенный пункт также был недавно освобожден из-под оккупации россиян.
Что известно о продвижении украинских войск
Украинские военные перешли в наступление на нескольких направлениях, среди которых и Бахмутское. По состоянию на 13 июня наши воины освободили Новодаровку на Запорожье, а также 6 населенных пунктов в Донецкой области:
- Нескучное;
- Благодатное;
- Макаровка;
- Сторожевое;
- Лобковое,
- Левадное.
В Минобороны 11 июня официально подтвердили, что наши бойцы смогли деоккупировать Макаровку и Благодатное. Накануне стало известно, что украинские бойцы освободили Лобковое и Левадное.
К сожалению, освобожденные от россиян населенные пункты практически полностью уничтожены оккупантами.Обратите внимание. Вы можете стать частью контрнаступления Сил обороны Украины и помочь одержать победу в войне с Россией. Это можно сделать с помощью Фонда 24, поддержав любой из активных сборов.