Россияне ударили ракетами по коксохимическому заводу в Авдеевке: там горит нафталин

Враг в очередной раз обстрелял Авдеевку в Донецкой области. На коксохимическом заводе вспыхнул пожар.

Днем 28 сентября оккупанты обстреляли Авдеевку ракетами из авиации. Две вражеские цели попали по территории коксохимического завода.

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Горит нафталин

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, обстрел произошел примерно в 13:10. Одна из двух ракет, которыми ударили по территории завода, попала в склад, где хранился нафталин. Сейчас горят его остатки.

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Барабаш добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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