Россияне ударили ракетами по коксохимическому заводу в Авдеевке: там горит нафталин
28 сентября 2023, 16:09Читати новину українською
Источник:Суспільне
Враг в очередной раз обстрелял Авдеевку в Донецкой области. На коксохимическом заводе вспыхнул пожар.
Днем 28 сентября оккупанты обстреляли Авдеевку ракетами из авиации. Две вражеские цели попали по территории коксохимического завода.
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Горит нафталин
По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, обстрел произошел примерно в 13:10. Одна из двух ракет, которыми ударили по территории завода, попала в склад, где хранился нафталин. Сейчас горят его остатки.
На предприятии вспыхнул пожар: видео Суспільне
Барабаш добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Россияне продолжают обстреливать украинские города: последние новости
- Вечером 27 сентября россияне атаковали ракетами Николаев. По словам главы ОВА Виталия Кима, произошло попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. В результате чего загорелся сухостой. Возгорание было оперативно ликвидировано.
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- Во время массированного ракетного обстрела Украины 21 сентября обломки российской ракеты упали на завод Pepsi в Вишневом. Компания до сих пор работает в стране-агрессоре.