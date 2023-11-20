Дед Шойгу не придумал лучшего, – офицер ВСУ разнес фейк о "переходе украинского летчика"

Россияне придумали очередной фейк о том, что якобы украинский летчик "сбежал" в Россию. Более того, он еще и перелетел к врагу на своей боевой машине. В ГУР МО опровергли эту несуразную ложь.

Авторство этого фейка наверняка принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Такое мнение выразил 24 Каналу офицер ВСУ Тарас Березовец, добавив, что Шойгу и раньше придумывал зеркальные ответы на успешные операции Украины.

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Фантомные боли россиян

Глава минобороны не в первый раз распространяет фейки. Ранее он рассказывал о "потерях" украинской авиации после того, как сама Россия лишилась благодаря украинским силам более двух десятков вертолетов.

Шойгу, которого еще называют дед Кужугет (отчество Шойгу – Сергей Кужугетович – 24 Канал) не придумал ничего лучше, чем зеркально врать и рассказывать басни о якобы украинских "потерях",

– отметил офицер ВСУ.

Тарас Березовец прокомментировал очередной фейк россиян: смотрите видео

Когда были ликвидированы и повреждены 24 российских ударных вертолета Ка-52 и Ми-8 на аэродромах Бердянска и Луганска, журналисты российских провоенных каналов обратили внимание на то, что дед Кужугет назвал аналогичную цифру. По его словам, спустя несколько дней якобы были "ликвидированы" именно 24 украинских истребителя.

17 октября Украина нанесла удары ракетами ATACMS по аэродромам оккупированных Бердянска и Луганска. В результате ударов российская авиация понесла значительные потери: по крайней мере ликвидированы 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и 2 вертолета Ми-8. Также повреждены 15 машин – 8 единиц Ка-52 и 7 Ми-8.

Почему они врут – это вопрос к психиатрам, ведь Шойгу мог назвать цифру 23 или 25, а сказал 24. Это, наверное, что-то по Фрейду,

– предположил Тарас Березовец.

Подобная ИПСО о якобы "побеге" в Россию украинского пилота, абсолютно зеркальный ответ россиян. Она, по мнению офицера ВСУ, указывает на их фантомные боли от того, что российские военные летчики действительно убегают в Украину.

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