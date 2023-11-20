Дед Шойгу не придумал лучшего, – офицер ВСУ разнес фейк о "переходе украинского летчика"
Россияне придумали очередной фейк о том, что якобы украинский летчик "сбежал" в Россию. Более того, он еще и перелетел к врагу на своей боевой машине. В ГУР МО опровергли эту несуразную ложь.
Авторство этого фейка наверняка принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Такое мнение выразил 24 Каналу офицер ВСУ Тарас Березовец, добавив, что Шойгу и раньше придумывал зеркальные ответы на успешные операции Украины.
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Фантомные боли россиян
Глава минобороны не в первый раз распространяет фейки. Ранее он рассказывал о "потерях" украинской авиации после того, как сама Россия лишилась благодаря украинским силам более двух десятков вертолетов.
Шойгу, которого еще называют дед Кужугет (отчество Шойгу – Сергей Кужугетович – 24 Канал) не придумал ничего лучше, чем зеркально врать и рассказывать басни о якобы украинских "потерях",
– отметил офицер ВСУ.
Тарас Березовец прокомментировал очередной фейк россиян: смотрите видео
Когда были ликвидированы и повреждены 24 российских ударных вертолета Ка-52 и Ми-8 на аэродромах Бердянска и Луганска, журналисты российских провоенных каналов обратили внимание на то, что дед Кужугет назвал аналогичную цифру. По его словам, спустя несколько дней якобы были "ликвидированы" именно 24 украинских истребителя.
Почему они врут – это вопрос к психиатрам, ведь Шойгу мог назвать цифру 23 или 25, а сказал 24. Это, наверное, что-то по Фрейду,
– предположил Тарас Березовец.
Подобная ИПСО о якобы "побеге" в Россию украинского пилота, абсолютно зеркальный ответ россиян. Она, по мнению офицера ВСУ, указывает на их фантомные боли от того, что российские военные летчики действительно убегают в Украину.
Больше о новом фейке российской пропаганды
- В российских СМИ 18 ноября распространили фейк о якобы "перелете" украинского летчика на сторону России. Источником этой информации якобы стал летчик вертолета Ка-52 Алексей Воевода, который и помог совершить "бегство".
- Представитель ГУР Андрей Юсов опроверг этот фейк, объяснив, что "это запоздалая российская ИПСО", которая является ответом на "массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов".
- Также в Воздушных силах и Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что все лётчики находятся на месте.
- Напомним, что украинской разведке удалось осуществить операцию (ее подготовка длилась полгода), результатом которой стал переход на сторону Украины 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова. Он также перегнал на территорию нашей страны российский вертолет Ми-8.
- Кузьминов, служивший в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации России в Приморском крае, пролетел примерно 20 километров с аэродрома в Курске до Харьковской области.
- Сейчас российский летчик, не поддерживающий войну России против Украины, находится со своей семьей в нашей стране.