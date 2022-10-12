Уже ведем переговоры: Ким анонсировал новые сдачи россиян вместе с техникой

Российские военные все больше хотят сдаваться в плен ВСУ на Юге. В то же время на сегодняшний день есть ряд препятствий, тормозящих этот процесс для оккупантов.

Украина общается с россиянами, которые хотят сдаться в плен через проект "Хочу жить". Об этом 24 каналу рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Россияне хотят сдаваться

Чиновник отметил, что для россиян есть проект "Хочу жить", которым могут воспользоваться те оккупанты, которые хотят сдаться.

Они все хотят безопасно сдаться и не нести уголовную ответственность в своей стране. Но нужно упростить им этот путь. Многие хотят сдаться, но боятся, что сядут в тюрьму или расстреляют свои. Если они выезжают с техникой – это только бонус. Это не сложно, так как у большинства есть родственники в Украине, которые могут это сопровождать,

– объяснил Ким.

По его словам, сейчас за российскими военными усиленно следят спецслужбы Кремля, чтобы те не сдавались на технике.

"Они оставили очень много техники, из-за чего усилился контроль за этим. Но мы ведем переговоры относительно еще двух единиц – не будем раскрывать подробности. Я думаю, это будет работать и дальше. То, что они будут сдаваться через проект "Хочу жить" – это однозначно ", – добавил глава Николаевской ОВА.

Он указал, что проблема процесса сдачи россиян с техникой усложняется минными полями.

"ВСУ сложно коммуницировать, чтобы они проехали через фронт на какой-то участок. Не везде это возможно из-за минных полей", – резюмировал Ким.

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Проект "Хочу жить": как сдаться в плен

В Украине работает "горячая линия" проекта "Хочу жить" для российских военнослужащих, куда можно позвонить по телефону и сообщить о желании сдаться. Этот звонок – гарантированная возможность остаться в живых.

Сдаться в плен Украины россияне могут, позвонив по номерам:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

"Горячая линия" работает круглосуточно. Там россияне обсудят условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.

После этого на территории Украины мобилизованные должны связаться по указанным номерам с военными и сдаться в плен. При этом Украина обеспечит безопасный выход и оформит его как сдачу в плен в бою. Это сохранит все выплаты и льготы российских военнослужащих и защитит их от возможного уголовного преследования.

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Более того, это может сделать не только мобилизованный лично, но и его родственники или близкие. Так, Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что родственники уже активно звонят по телефону на "горячие линии" проекта даже тогда, когда их мужчины только получили повестки. Также звонят по телефону родственники с территории квазиреспублик на Востоке Украины.

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Что гарантирует Украина

Как сообщается в проекте "Хочу жить", Украина гарантирует соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Им будет предоставляться:

питание;

медицинское обслуживание;

юридическое сопровождение со стороны международных организаций;

связь с родными;

возможность обмена на украинских военнослужащих, находящихся в плену России.

О гарантиях россиянам, которые сдадутся в плен, также ранее говорил Владимир Зеленский. Так, он подчеркнул, что если пленные будут бояться возвращаться в Россию и сами не захотят обмена, Украина найдет способ обеспечить им это.

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