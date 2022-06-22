Россияне снова открыли огонь по Сумской области

22 июня 2022 , 09:50
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Источник:

телеграм Дмитрия Живицкого

Российские оккупанты ночью против 22 июня вели огонь по Сумской области. Утром вражеские обстрелы продолжились.

Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "приходов".

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Жертв и разрушений предварительно нет,
– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Чиновник также уточнил, что в результате вчерашних обстрелов Краснопольской общины ранения получили 6 местных жителей.

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20 июня оккупанты 28 раз обстреляли Середино-Будскую и Знобь-Новгородскую общины из реактивной и ствольной артиллерии. После 18:30 россияне со своей территории произвели 23 минометных выстрела по Белопольской общине. Затем они начали бить по Великописаревской и Знобь-Новгородской общинах. К счастью, в результате этих обстрелов никто из местных жителей не погиб и не пострадал.

Вечером 17 июня в Краснопольской общине зафиксировали 80 "приходов" из реактивных систем залпового огня "Град". Небольшие повреждения получило одно из предприятий сельскохозяйственного направления.

Обратите внимание! С 20 июня в Сумской области сократили продолжительность комендантского часа. Раньше люди не могли выходить из дома в пределах 21:00 – 05:00. Теперь же комендантский час будет действовать с 23:00 до 04:00.

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Автор: Софія Мінджоса