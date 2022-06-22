Россияне снова открыли огонь по Сумской области

Российские оккупанты ночью против 22 июня вели огонь по Сумской области. Утром вражеские обстрелы продолжились.

Под удар попали Эсманская и Новослободская общины. В общей сложности зафиксировали 20 "приходов".

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Жертв и разрушений предварительно нет,

– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Чиновник также уточнил, что в результате вчерашних обстрелов Краснопольской общины ранения получили 6 местных жителей.

Последние новости об обстрелах Сумщины

20 июня оккупанты 28 раз обстреляли Середино-Будскую и Знобь-Новгородскую общины из реактивной и ствольной артиллерии. После 18:30 россияне со своей территории произвели 23 минометных выстрела по Белопольской общине. Затем они начали бить по Великописаревской и Знобь-Новгородской общинах. К счастью, в результате этих обстрелов никто из местных жителей не погиб и не пострадал.

Вечером 17 июня в Краснопольской общине зафиксировали 80 "приходов" из реактивных систем залпового огня "Град". Небольшие повреждения получило одно из предприятий сельскохозяйственного направления.

С 20 июня в Сумской области сократили продолжительность комендантского часа. Раньше люди не могли выходить из дома в пределах 21:00 – 05:00. Теперь же комендантский час будет действовать с 23:00 до 04:00.

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Какая ситуация на фронте

По состоянию на утро 22 июня на войне против Украины погибли 34 230 российских оккупантов. Только за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 130 вражеских бойцов. Больше всего потерь оккупационное войско понесло на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Российские оккупанты создают условия для возобновления наступления на Славянск. Они обстреляли позиции украинских военных из РСЗО возле Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Наши защитники отразили штурм путинских армейцев на Углегорскую ТЭС и наступление на Молодежное и Екатериновку. Россияне вынуждены были отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировывают свои войска, чтобы усилиться.

В приграничных населенных пунктах Брянской и Курской областей России захватчики содержат до 3 батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск. Так враг демонстрирует свое присутствие.

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