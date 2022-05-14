Россияне снова продолжают бить по приграничье Черниговщины
Источник:ГНСУ
Хотя украинские военные освободили Север от оккупантов, российские военные продолжают обстреливать Черниговскую область. Очередной удар войска агрессора нанесли из Брянской области.
Войска России постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами
Об обстреле Черниговской области сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В пресс-службе ГНСУ заявили, что россияне продолжают подло бить по приграничной Черниговщине.
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Украинские пограничники сообщили, что вооруженные силы России вели огонь из российского села Ломаковка в Брянской области.
Также в Госпогранслужбе опубликовали последствия обстрелов врага.
Россияне снова продолжают вести огонь по приграничье Черниговщины / Фото ГНСУ
Войска агрессора нанесли удар с Брянской области / Фото ГНСУ
Оккупанты бьют по приграничной Черниговщине / Фото ГНСУ
Пограничники отметили, что войска врага постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами всей пограничной инфраструктуры Черниговской области.
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Россия обстреливает Черниговскую область: последние новости
- В Генштабе Вооруженных Сил Украины 13 мая сообщили, что Россия продолжит проводить провокации в приграничных районах на Севере. С этой целью россияне перебрасывают дополнительные подразделения артиллерии в Брянскую область.
- Вечером 10 мая оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные территории Сумщины и Черниговщины. В частности, враг использовал неуправляемые ракеты и минометы.
- 11 мая глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что вражеские войска около 6 утра обстреляли пограничные районы Черниговской области. Русские били со своей территории из минометов.
- В ночь на 12 мая российские военные атаковали школы на Черниговщине. Вооруженные силы России с применением авиации обстреляли Новгород-Северский.
- Спасатели сообщили, что в результате удара три человека погибли. Еще 12 – травмированы. Впоследствии спасатели также показали жуткие фото последствий обстрелов Новгород-Северского.
- В начале мая в оперативном командовании "Север" решили показать последствия российских обстрелов в Чернигове. Российские оккупанты нанесли Чернигову много разрушений, однако город не покорился агрессору.
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