Россияне снова продолжают бить по приграничье Черниговщины

Хотя украинские военные освободили Север от оккупантов, российские военные продолжают обстреливать Черниговскую область. Очередной удар войска агрессора нанесли из Брянской области.

Войска России постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами

Об обстреле Черниговской области сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В пресс-службе ГНСУ заявили, что россияне продолжают подло бить по приграничной Черниговщине.

Кстати 6 выстрелов из миномета: Россия вечером обстреляла Сумщину

Украинские пограничники сообщили, что вооруженные силы России вели огонь из российского села Ломаковка в Брянской области.

Также в Госпогранслужбе опубликовали последствия обстрелов врага.



Россияне снова продолжают вести огонь по приграничье Черниговщины / Фото ГНСУ



Войска агрессора нанесли удар с Брянской области / Фото ГНСУ



Оккупанты бьют по приграничной Черниговщине / Фото ГНСУ

Пограничники отметили, что войска врага постоянно пытаются осуществлять аэроразведку дронами всей пограничной инфраструктуры Черниговской области.

К теме Выбрался из могилы после расстрела россиянами: невероятная история Николая Куличенко

Россия обстреливает Черниговскую область: последние новости

Ранее – на Изюмском направлении перешли в контрнаступление: смотрите видео