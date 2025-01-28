Без дверей и крыши: военнослужащий рассказал, на какой технике враг передвигается на фронте

Украина хоть и получает военную помощь от западных партнеров, однако у врага тоже есть много техники, которая позволяет ему продвигаться на фронте. Несмотря на это россияне продолжают использовать и живую силу для атак, о чем свидетельствуют огромные потери противника.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов сказал 24 Каналу, что россияне больше ценят технику, которая стоит больших денег – сотни миллионов долларов, чем своих людей. В частности, по состоянию на 28 января враг потерял 1380 единиц личного состава.

Читайте также Бои в Великой Новоселке и на границе с Днепропетровщиной: как изменилась линия фронта за неделю

Движутся небольшими группами

"На сегодня наша 41 отдельная механизированная бригада и ребята на других направлениях с этим сталкиваются – из-за теплой погоды везде грязь и техника и ней вязнет. Поэтому сейчас очень важно, чтобы работали пилоты дронов по вражеской пехоте", – подчеркнул он.

У врага, к сожалению, гораздо больше пехоты – примерно втрое по сравнению с украинскими силами. И россияне, по словам военнослужащего ВСУ, не считают потерь, бросая свои силы в атаки.

Относительно вражеской техники, то мы видим на своем участке и также я разговаривал с ребятами, которые воюют вблизи Покровска и Курахово, – россияне все активнее используют не боевую бронированную технику. Они ездят на джипах, багах, "Жигулях" со снятыми дверями и срезанной крышей, то есть на всем, что быстро передвигается,

– подчеркнул политолог.

Сазонов рассказал, что воюет в роте огневой поддержки и имеет задачу не допустить врага к украинской пехоте вообще, чтобы он даже не доходил до наших позиций.

Мы должны ликвидировать противника еще на пути продвижения. Наша пехота вообще не должна с ним драться. Поэтому бьем по врагу с помощью гранатометов, минометов, FPV-дронов, сбросов, артиллерии, с РСЗО HIMARS,

– отметил Кирилл Сазонов.

Поэтому россияне пытаются как можно быстрее преодолеть определенный участок, продвигаясь небольшими группами, чтобы украинские силы не тратили на них большую мину. Или же быстро двигаются на багах, автомобилях, мотоциклах, мопедах.

Мы тоже используем гражданские джипы, переделывая их под военные,

– отметил военнослужащий ВСУ.

К слову, из-за больших потерь техники россияне начали использовать на фронте "Лады Жигули". Это компактные машины, имеющие длину менее 5 метров и вес – примерно 1 тонна. Если раньше атаки врага на таких транспортных средствах были исключением, то сейчас он использует их в штурмах регулярно.