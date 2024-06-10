Эвакуировал животных из города: в результате удара по Волчанску ранения получил волонтер
Источник:Харьковская областная прокуратура
В воскресенье, 9 июня, россияне снова били по Харьковской области. Под вражеским обстрелом, к сожалению, оказался Волчанск.
В результате очередного преступления россиян пострадал мужчина. Он эвакуировал животных из города, который российские захватчики регулярно обстреливают из различного типа вооружения.
Смотрите также Экс-командир батальона "ОУН" Коханивский погиб под Волчанском
В результате обстрела пострадал волонтер
Сообщается, что под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны со стороны оккупантов.
Как удалось выяснить следователям, 9 июня, во время обстрела оккупационной армией города Волчанск Харьковской области, к сожалению, пострадал 41-летний волонтер, который эвакуировал животных из города.
По данным прокуратуры, у раненого обнаружили взрывную травму. Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.Обратите внимание! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграмме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
Что сейчас происходит в Харьковской области
- Ожесточенные бои за Волчанск не прекращаются. Украинские военные контролируют большую часть города. Хотя россияне пытаются прорываться малыми группами, однако ВСУ сдерживают нашествие врага.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 июня заявил, что России не удалось реализовать Харьковскую операцию так, как планировалось. Украинские военные сдерживают врага, не давая ему продвинуться дальше.
- Кроме того, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что провал российского наступления на севере Харьковщины повлиял и на другие планы врага по линии фронта. Хотя Юсов не вдавался в детали, однако из контекста понятно, что оккупанты потерпели неудачу не только на Харьковском участке фронта.
- Также бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского совершили молниеносную контратаку в Волчанске. Им удалось взять в плен группу российских штурмовиков, в частности, и командира.
- В частности, Главнокомандующий ВСУ Александра Сырского рассказал, что на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия возле Глубокого и Липцов. Он пытается продвигаться в сторону этих населенных пунктов.