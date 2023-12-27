Все хорошо знают, что место сбора может быть одно, – журналистка из Херсона про обстрел вокзала
Россияне не перестают обстреливать Херсон. Вечером 26 декабря они атаковали железнодорожный вокзал в то время, когда там большое количество людей ждали эвакуационного поезда.
Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, подчеркнув, что информация о поездах, на которых должны были эвакуироваться жители Херсона, была распространена. В то же время, официальные источники не уточняли данные о месте и времени сбора людей.
Обратите внимание На вокзале было более сотни человек: Клименко сообщил о погибшем полицейском в Херсоне
Ужасные обстрелы продолжаются
Кроме того, в городе остались, к сожалению, корректировщики, передающие соответствующую информацию оккупантам.
В Херсоне все хорошо знают, что место сбора может быть одно, а время эвакуации может узнать любой,
– подчеркнула журналистка.
Именно поэтому такие ужасные обстрелы случаются время от времени. В то же время многие связывают сильные атаки врага с очередными успехами ВСУ.
Напомним, что в Феодосии 26 декабря был ликвидирован вражеский БДК "Новочеркасск". Это сильно повлияло на россиян, а потому жители Херсона ожидали от них мести.
Вчерашняя атака вокзала в Херсоне, к сожалению с погибшими и пострадавшими, была местью оккупантов,
– отметила Вирлич.
Поскольку находиться в Херсоне опасно из-за постоянных обстрелов, местные власти объявили об обязательной эвакуации семей с детьми. Этот процесс проходит на постоянной основе – эвакуационные поезда идут вне расписания.
Люди, желающие эвакуироваться, сообщают об этом на горячую линию, и затем им передают время эвакуации. Однако в Херсоне все же остаются семьи с детьми. С ними работают психологи, чтобы уговорить переехать в безопасное место,
– объяснила Евгения Вирлич.
Также иногда эвакуированные возвращаются в Херсон или время от времени приезжают домой.
Что известно об обстреле вокзала в Херсоне
- Вечером 26 декабря оккупанты ударили по вокзалу в Херсоне, где ожидали прибытия эвакуационного поезда более 140 гражданских людей
- В результате обстрела было повреждено здание вокзала, а также подвижной состав Укрзализниці.
- К сожалению, из-за вражеских обстрелов погиб полицейский из Кировоградской области, который получил смертельные ранения. Также осколочные ранения имеют двое полицейских и двое гражданских.
- В то же время эвакуация людей несмотря на обстрелы, произошла. Их доставили автобусами в Николаев, а оттуда поездами они смогли добраться до нужных мест.