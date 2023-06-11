"До последнего не верил, что они такие е**нутые": оккупанты мужественно побороли деревянный танк
Источник:Александр Афанасьев
Вскоре россиянам следует ожидать на своих телеканалах новых известий о меткой работе собственных Воздушно-космических сил. Ведь список уничтоженных тысяч "Байракторов" и десятков систем Patriot пополнит еще и новый танк Leopard 2. Однако, традиционно, есть один нюанс.
Дело в том, что этот Leopard 2 на самом деле был украинского производства, а его "броня", как и вся утварь, была из дерева. Об этом 9 июня со смехом рассказал журналист и военный Александр Афанасьев.
Достойно внимания "За акулу, не забудем": украинские военные поблагодарили героиню-хищницу, что съела россиянина
Новая "победа" оккупантов
Такой муляж у разрушенного дома установил сам Александр Афанасьев. Делал он это скорее ради смеха, ведь сам до последнего не верил, что русские захватчики на кусок древесины будут тратить боеприпасы.
Однако захватчики страны-террористки смогли его удивить – вскоре на месте расположения "западного ленд-лиза" был огромный костер.
Пацаны, п**ары только что подвели мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что кацапы такие е**нутые. … Я не думал, что они такие тупые, я не верил, что они поведутся на такую х*йню,
– смеялся на камеру Афанасьев.
Что в последнее время придумывала российская пропаганда
- Предположение Александра Афанасьева о новых сюжетах на российских пропагандистских шоу – небезосновательное. Без побед в реальной жизни оккупанты любят их придумывать сами. Как и кормить свое население баснями о якобы международной поддержке. Так, пропагандисты внезапно придумали, что Россию в ее захватнической войне "поддерживают" 150 государств.
- Конечно, не устают они в попытках убедить всех вокруг, что в Украине они действительно спасают мирных жителей. После того, как страна-террористка подорвала Каховскую ГЭС, после заблокирования подтопленных городов и расстрела мирного населения, которое хочет спастись, они цинично начали выдавать за свое видео, где боец ВСУ передает воду дроном жителям Алешек.
- При этом не угасает на болотах и излучение империализма, а поскольку в отношении Украины россиянам и так все "понятно", то на этот раз набросились на Армению и ее народ. Так, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Армения якобы была только этносом без собственного государства, так что армяне должны быть благодарны России за то, что после захвата их не ограничивали в возможности пользоваться родным языком.