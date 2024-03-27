Баллистика из Крыма, новые авиабомбы из Белгорода: в ВСУ объяснили усиление российских обстрелов

В последнее время оккупанты увеличили количество воздушных атак на украинские города. Военные рассказали о тактике россиян.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона признал, что в последние дни враг начал чаще осуществлять обстрелы нашей страны, передает 24 Канал.

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Россия чаще обстреливает Украину

Евлаш отметил, что нельзя говорить, что удары по Украине стали внезапными. Они продолжались постоянно. Впрочем, сейчас они особенно заметны.

По словам представителя, россияне перед усилением обстрелов использовали так называемую тактическую паузу. Во время нее оккупанты накопили необходимое количество ракет. Поэтому собственно они способны проводить по несколько атак в неделю.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в свою очередь подчеркнула периориентацию оккупантов на точечные удары. В частности, баллистикой.

Очевидно, что врага не устраивает результативность работы нашей ПВО. И они выискивают способы получения для себя побед вне линии фронта. На фронте у них нет убедительных побед, поэтому им нужны (они – 24 Канал) на других локациях.

– заявила Гуменюк.

Пресс-секретарь отметила, что точечными ракетными ударами россияне, в частности, планируют маршруты для будущих атак дронами.

Кроме того, противник чрезвычайно увеличил разведку БПЛА.

Так, напомним, что кроме традиционных ночных ударов "Шахедами", россияне осуществили массированные ракетные атаки четыре дня подряд – 21 – 24 марта. Враг преимущественно пытался поразить энергетическую инфраструктуру.

Также заметим, что оккупанты стали чаще использовать удары баллистикой из Крыма. Например, 25 марта утром враг нанес удар двумя "Цирконами" по столице. Чуть позже под баллистическим ударом оказались и Одесса. Там противник попал в рекреационную зону.

Кроме того, возросла численность единичных ракетных ударов. Вчера, 26 марта, россияне ударили по общежитию в Харькове ракетой Х-38.

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