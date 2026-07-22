Россияне "в экстренном порядке" объявили в розыск Михаила Драпатого

В России объявили в розыск новоназначенного главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Ранее Следственный комитет России также заочно предъявил военному обвинение.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Как россияне реагируют на назначение Драпатого?

Российские журналисты показали специальную карточку "Разыскивается", которая появилась в базе розыска МВД России фактически сразу после назначения Михаила Драпатого на эту должность.

В ней указывается, что главнокомандующего ВСУ "разыскивают по статье УК".