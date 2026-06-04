Россияне ударили по Запорожью: под ударом оказался общественный транспорт

Российская армия вечером 4 июня ударила по Запорожью. В эпицентре обстрела оказался общественный транспорт.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Какие последствия удара по Запорожью вечером 4 июня?

В 18:35 Иван Федоров написал, что россияне атаковали Запорожье.

Под ударом – общественный транспорт. Предварительно, без пострадавших,

– отметил глава Запорожской ОВА.

Позже Федоров показал фото последствий вражеской атаки по Запорожью вечером 4 июня.



Последствия атаки по Запорожью 4 июня / Фото с телеграм-канала Ивана Федорова

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Напомним, Россия также обстреливала Запорожье 2 июня. По данным Ивана Федорова, враг атаковал областной центр по меньшей мере 20 ударами из различных видов вооружения.

Тогда был поврежден частный жилой дом. Также под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.