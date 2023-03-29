Придется ответить: Украина знает фамилии россиян, которые усыновили вывезенных детей-сирот

Уже ни для кого не секрет, что россияне воруют и усыновляют украинских детей, утверждая, что якобы таким образом спасают их от войны. Собственно, стали известны имена граждан вражеского государства, которые к этому причастны, а также расположение так называемых "лагерей перевоспитания" несовершеннолетних.

Во вторник, 28 марта, госпожа министр по вопросам возвращения временно оккупированных территорий Ирина Верещук написала на русском языке пост, в котором рассказала о похищении и усыновлении захватчиками украинских детей. Также она назвала несколько имен людей, занимавшихся этим незаконным делом.

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Кто к этому причастен

Верещук подчеркнула, что вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам – это незаконно и подло. По ее словам, особенно мерзок и циничен тот факт, что некоторые оккупанты публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей.

Еще раз напоминаю всем российским так называемым "приемным родителям" и "опекунам": вам рано или поздно придется отвечать. Также как и причастным российским чиновникам – высокого и низкого ранга,

– написала министр.

Кроме того, она констатировала, что лица россиян, причастных к этим преступлениям, не секрет ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов.

Скажем, такие жители Московской области занимались этим:

Ирина Рудницкая;

Катерина Триполец;

Денис Триполец;

Михаил Сериков;

Марина Марченко.

Верещук акцентировала на том, что речь идет о десятках граждан России, которые почему-то решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот. Также она призвала российских чиновников вернуть нашему государству всех несовершеннолетних, которых незаконно вывезли.



Как Россия похищает украинских детей / Изображение 24 Канала

Где находятся украинские дети

В Центре национального сопротивления недавно опубликовали сообщение, в котором говорится о геноцидной политике, осуществляемой Россией на оккупированных территориях нашего государства.

Собственно, там отметили, что вражеское государство похищает украинских сирот, перевоспитывает их и таким образом стирает самоидентификацию детей, что недопустимо.

Мы составили карту лагерей, куда враг расселяет депортированных украинских детей. Карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться,

– говорится в заявлении.

Где расположены российские лагеря "перевоспитания" детей: смотрите на карте от ЦНС

Как известно, в таких лагерях по специальным методикам украинских детей учат российской истории, как искривленно трактовать войну в Украине и петь гимн России. Таким образом, фактически происходит идеологическая обработка: всего на карте от ЦНС указано 45 детских и 12 милитарных лагерей.

Кроме того, заметим, что в такие места чаще всего попадают именно:

сироты, родителей которых по большей части убили сами же россияне;

дети из интернатов, часто имеющих родных в Украине;

дети родителей, которые не прошли фильтрацию и попали в российские пыточные.

Ордер на арест и первый возврат детей

В заключение вспомним, что несколько недель назад Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Подозревают их как раз в причастности к похищению украинских детей.

После оккупанты начали заявлять, что "не признают юрисдикции МУС" и считают, что поступают правильно, депортируя несовершеннолетних с захваченных территорий. Как ни странно, в сторону Международного суда даже звучали угрозы из Кремля.

Однако, что бы там ни говорили оккупанты, все же возвращать домой украинских детей они будут вынуждены. Кстати, этот процесс понемногу продвигается. Скажем, 22 марта домой приехало 17 детей из Херсона и Харьковщины. Долгое время несовершеннолетние находились в глубине вражеского государства.