Наихудшая ситуация с сиротами: сколько тысяч детей Россия незаконно вывезла из Украины

Россия продолжает совершать преступления на территории Украины. Так, страна-агрессор незаконно вывезла на свою территорию более 4 тысяч украинских детей-сирот.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она объяснила, каким образом Россия вывозит детей с территории Украины и кто уже готов помочь вернуть несовершеннолетних домой.

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Россия ворует сирот

По словам Ирины Верещук, россияне вывозят детей под видом оздоровления или тренинговых программ. И здесь самая плохая ситуация с сиротами.

"Когда у ребенка нет родителей, никто не может сообщить украинской стороне о принудительном перемещении. Детей вывозят целыми детскими домами или опекунскими семьями и усыновляют, что является преступлением", – подчеркнула министр.

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Создается механизм возвращения

По данным генпрокуратуры, уже зафиксировано около 80 тысяч преступлений россиян – из них тысячи касаются именно несовершеннолетних, отметила спикер. Пока нет единой процедуры возвращения детей, в отличие от военнопленных.

"Сегодня действует координационный совет при Офисе Президента и в Кабмине. Я возглавляю координационный штаб, мы объединили усилия и сейчас ищем единый механизм с привлечением иностранных лидеров, международных организаций по возвращению незаконно вывезенных детей", – сообщила Верещук.

Так, уже есть международные лидеры, которые согласились помочь Украине в решении этого вопроса, отметила министр. Речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и премьер-министре Польши Матеуше Моравецком.

"Другие готовятся, чтобы заявить о своей поддержке такой коалиции. Через месяц состоится первая такая координационная платформа. Лидеры, которые будут участвовать в ней, заявят о своих шагах, которые они готовы предпринять в отношении государства-агрессора", – отметила спикер.

Важно для родителей

К сожалению, Россия ворует не только детей-сирот. Потому Ирина Верещук призвала родителей не доверять представителям страны-агрессора и беречь своих детей.

Были случаи, когда родители ехали и возвращали детей, которых они раньше почему отпустили по собственному желанию. Обращаюсь к родителям, которые думают, если россияне говорят на понятном языке, выглядят как люди, то им можно отдать детей – нет, это не так. Ни в коем случае не давайте согласие,

– подчеркнула министр.

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