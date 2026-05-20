Такое мнение озвучил в разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, чего ожидает враг. Также он оценил, каких успехов удалось достичь Силам обороны Украины.

С какой целью оккупанты взяли оперативную паузу?

Свитан отметил, что сейчас у врага, как и в 2025 году, в этот период происходит накопление резервов.

"У россиян оперативная пауза на фронте. Это означает, что часть их техники, боеприпасов, личного состава сейчас готовится как стратегический резерв. Они будут выведены в течение лета, а скорее – ближе к августу. После жатвы, после окончания весенне-летних дождей, когда сможет двигаться техника, российская армия введет стратегические резервы под прорывы", – отметил военный эксперт.

Пока противник накапливает резервы, у украинских сил, по его словам, происходит положительная динамика. Когда россияне не могут организовать широкомасштабные наступательные операции, они сосредотачиваются на определенных площадках, а из других Силы обороны их вытесняют.

"Один из приоритетных участков фронта – Запорожское направление, а именно – западная часть Запорожского фронта. Это самое большое логистическое плечо для россиян – около 500 километров, если двигаться из Ростова или с Тамани на Васильевку. При этом они будут находиться под ударами украинских дронов оперативного уровня, которые пролетают около 150 километров. Они выжигают до Азовского побережья практически все на своем пути", – полковник запаса ВСУ.

Поэтому когда, по его словами, россияне не могут сейчас осуществлять наступательные операции, украинским силам нужно вытеснять их. Именно этим сейчас занимается ГУР, а конкретно подразделение "Артан", которое зачистило Степногорск в Запорожской области.

Обратите внимание! Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса предположил, что враг сосредоточит свой наступательный потенциал на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Он также отметил, что в ближайшие 3 – 4 месяца россияне не смогут выполнить задачу, которую им поставило руководство, в частности выйти до начала сентября на административную границу Донецкой области.

Самое важное, что украинские силы вернули высоты к югу от Запорожья. Если бы там находилась российская артиллерия, то она, как отметил военный эксперт, бы уже сжигала областной центр.

Кроме того, наблюдается положительная динамика в районе Купянска на Харьковщине, где также вытесняется противник. А также в Сумской области, где украинские войска до сих пор находятся на высотах, расположенных на территории Курской области. Поэтому, добавил Свитан, развитие ситуации в положительной динамике для нас сейчас в приоритете.

Как удалось освободить Степногорск в Запорожье?

Спецподразделение ГУР МО "Артан" вытеснило россиян из Степногорска на Запорожском направлении. Эта операция проходила в сотрудничестве с подразделениями Сил безопасности и обороны Украины. Когда украинские силы наступали, враг попытался поразить их FPV-дроном. Но вражеский БПЛА удалось сбить. После тяжелых боев в городской застройке, Силы обороны выбили врага из Степногорска.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов напомнил, что враг в течение года пытается оккупировать Степногорск, привлекая большие ресурсы и неся тяжелые потери. Однако их попытки контролировать город были тщетными. Буданов поблагодарил гуровцев и всех бойцов Сил обороны, которые вытесняют россиян из Запорожья.

Какова ситуация на других направлениях?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что приоритетным для врага остается Покровское направление. На этом участке фронта находится примерно 99 тысяч личного состава оккупантов. Сырский отметил, что "это огромная цифра", и Вооруженные Силы делают все возможное, чтобы уменьшить ее.

Также враг продвигается вблизи Константиновки, Лимана, Купянска. Менее интенсивные боевые столкновения происходят в Харьковской и Сумской областях.

Сырский добавил, что впервые количество штурмов Сил обороны превысило численность атакующих действий оккупантов.