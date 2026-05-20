Таку думку озвучив в розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, чого очікує ворог. Також він оцінив, яких успіхів вдалося досягти Силам оборони України.

З якою метою окупанти взяли оперативну паузу?

Світан наголосив, що зараз у ворога, як і в 2025 році, у цей період відбувається накопичення резервів.

"У росіян оперативна пауза на фронті. Це означає, що частина їхньої техніки, боєприпасів, особового складу зараз готується як стратегічний резерв. Вони будуть виведені впродовж літа, а швидше – ближче до серпня. Після жнив, після закінчення весняно-літніх дощів, коли зможе рухатися техніка, російська армія запровадить стратегічні резерви під прориви", – зауважив військовий експерт.

Поки противник накопичує резерви, в українських сил, за його словами, відбувається позитивна динаміка. Коли росіяни не можуть організувати широкомасштабні наступальні операції, вони зосереджуються на певних майданчиках, а з інших Сили оборони їх витісняють.

"Одна з пріоритетних ділянок фронту – Запорізький напрямок, а саме – західна частина Запорізького фронту. Це найбільше логістичне плече для росіян – близько 500 кілометрів, якщо рухатися з Ростова чи з Тамані на Василівку. При цьому вони перебуватимуть під ударами українських дронів оперативного рівня, які долають близько 150 кілометрів. Вони випалюють до Азовського узбережжя практично все на своєму шляху", – полковник запасу ЗСУ.

Тому коли, за його словами, росіяни не можуть зараз здійснювати наступальні операції, українським силам потрібно витискати їх. Саме цим зараз займається ГУР, а конкретно підрозділ "Артан", який зачистив Степногорськ у Запорізькій області.

Зверніть увагу! Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса припустив, що ворог зосередить свій наступальний потенціал на стику Дніпропетровської і Запорізької областей. Він також зазначив, що у найближчі 3 – 4 місяці росіяни не зможуть виконати завдання, яке їм поставило керівництво, зокрема вийти до початку вересня на адміністративний кордон Донецької області.

Найважливіше, що українські сили повернули висоти на південь від Запоріжжя. Якби там перебувала російська артилерія, то вона, як наголосив військовий експерт, б вже спалювала обласний центр.

Крім того, спостерігається позитивна динаміка в районі Куп'янська на Харківщині, де також витісняється противник. А також у Сумській області, де українські війська досі перебувають на висотах, що розташовані на території Курської області. Тому, додав Світан, розвиток ситуації в позитивній динаміці для нас зараз є в пріоритеті.

Як вдалося звільнити Степногірськ на Запоріжжі?

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" витіснив росіян зі Степногірська на Запорізькому напрямку. Ця операція відбувалася у співпраці з підрозділами Сил безпеки та оборони України. Коли українські сили наступали, ворог спробував уразити їх FPV-дроном. Але ворожий БпЛА вдалося збити. Після важких боїв у міській забудові, Сили оборони вибили ворога зі Степногірська.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов нагадав, що ворог впродовж року намагається окупувати Степногірськ, залучаючи великі ресурси та зазнаючи важких втрат. Однак їхні спроби контролювати місто були марними. Буданов подякував гурвцям та усім бійцям Сил оборони, які витісняють росіян з Запоріжжя.

Яка ситуація на інших напрямках?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що пріоритетним для ворога залишається Покровський напрямок. На цій ділянці фронту перебуває приблизно 99 тисяч особового складу окупантів. Сирський зазначив, що "це величезна цифра", і Збройні Сили роблять все можливе, щоб зменшити її.

Також ворог просувається поблизу Костянтинівки, Лиману, Куп'янська. Менш інтенсивні бойові зіткнення відбуваються у Харківській і Сумській областях.

Сирський додав, що вперше кількість штурмів Сил оборони перевищила чисельність атакувальних дій окупантів.