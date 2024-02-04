Путин – или сумасшедший, или двойник: россияне смущены тем, кто сейчас руководит Кремлем – видео

В России члены секты Светланы Лады-Руси обратились в ЦИК, Генпрокуратуру и Администрацию президента с запросами: не правит ли страной двойник бункерного, не сошел ли с ума и не является ли он тайным иудеем. Впрочем, сектанты подозревают, что может иметь место и альтернативная трактовка действий Владимира Путина: например, его сумасшествие, вызванное проказой.

Поклонники Лады-Руси также считают, что Путина могли подменить двойником. Все 3 версии они рассматривают и одновременно доказывают, стремясь добиться ответа от госорганов. Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что тема двойников в России полноценно циркулирует социальными сетями.

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Получат ли ответ сектанты

Политолог отметил, хоть тему двойников Путина поднимают в соцсетях и обсуждают на кухнях, на официальном уровне обращение местных не принесет никакого результата. Российские госструктуры или отклонят запрос россиян, или даже принимать не будут. Так как подтвержденной информации нигде нет.

То, что начались митинги в России. То, что снимают, как задерживают россиян, которые выходят на мирные собрания, чтобы вернули их детей и мужей, мобилизованных еще в начале так называемой "СВО". Это даже суммарно, я думаю, гораздо больше "подтачивает", чем двойники и тройники Путина,

– отметил Алексей Буряченко.

Россияне заподозрили, что Россией руководит двойник Путина/ РосСМИ

Именно протесты матерей ускорили завершение кампании в Афганистане. В Кремле прекрасно понимают такой сценарий, поэтому максимально пытаются остановить митинги в начале. Если не удается, то минимизируют распространение информации в социальных сетях, забирая телефоны у активистов и задерживая журналистов, которые снимают видео протестов.

Что известно о двойниках Путина

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что настоящий президент России Владимир Путин в последний раз появлялся на публике летом 2022 года. Причин, почему он скрывается, может быть множество. Сейчас все видят его двойников.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что накануне президентских выборов российский президент перегнул палку с косметическими процедурами. На ролике видно, что щеки Путина настолько округлились, что складывается впечатление, будто под кожу ему вшили какие-то импланты.

В 2023 году во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам диктатор хотел посмотреть время на своих часах, но перепутал левую руку с правой.

Пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер объяснил, что во время хирургических вмешательств перевоплощают сразу двух: и Путина, и будущего двойника, чтобы получился "средний" вариант. По его словам, двойников главы Кремля довольно часто выдают движения руками во время ходьбы – одни машут, а другие нет.