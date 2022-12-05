Россияне запустили ракеты по Украине: в каких областях работает ПВО
Российские захватчики снова пускают рэкеты по многим областям Украины. Людей призывают находиться в укрытиях.
Соответствующую информацию публикуют главы местных областных военных администраций. Где проходят пуски и работает наша ПВО, собрал 24 канал.
Заметьте По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов
Что происходит в Украине
По Днепропетровской области были пуски российских ракет. По предварительной информации телеграмм-канала "Днепр Оперативный", сработала наша противовоздушная оборона.
Однако глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что стоит подождать официальной информации. Он призвал людей:
- не обсуждать ничего в соцсетях;
- не публиковать фото, видео;
- и не распространять недостоверные данные.
Кроме того, глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил, что в Полтавской области работает ПВО. Он призвал людей находиться в укрытиях.
Более того, мониторинговая группа "monitor" сообщила, что на Харьковщине сбили ракету. Впоследствии стакож стало известно о сбитии в Винницкой области. По состоянию на 13:49 5 декабря известно об сбитии:
- на Харьковщине – 4;
- Полтавщине – 1;
- Днепропетровщине – 1;
- в Запорожской области –1;
- в Донецкой области – 1.
Однако следует отметить, что информация мониторинговой группы – не является официальной.