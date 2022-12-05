Россияне запустили ракеты по Украине: в каких областях работает ПВО

5 декабря 2022, 13:48
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Российские захватчики снова пускают рэкеты по многим областям Украины. Людей призывают находиться в укрытиях.

Соответствующую информацию публикуют главы местных областных военных администраций. Где проходят пуски и работает наша ПВО, собрал 24 канал.

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Что происходит в Украине

По Днепропетровской области были пуски российских ракет. По предварительной информации телеграмм-канала "Днепр Оперативный", сработала наша противовоздушная оборона.

Однако глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что стоит подождать официальной информации. Он призвал людей:

  • не обсуждать ничего в соцсетях;
  • не публиковать фото, видео;
  • и не распространять недостоверные данные.

Кроме того, глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин заявил, что в Полтавской области работает ПВО. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Более того, мониторинговая группа "monitor" сообщила, что на Харьковщине сбили ракету. Впоследствии стакож стало известно о сбитии в Винницкой области. По состоянию на 13:49 5 декабря известно об сбитии:

  • на Харьковщине – 4;
  • Полтавщине – 1;
  • Днепропетровщине – 1;
  • в Запорожской области –1;
  • в Донецкой области – 1.

Однако следует отметить, что информация мониторинговой группы – не является официальной.

 

 

Автор: Діана Квасневська