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Россияне ходят строем, а украинцы строем ходить не любят, – Мухарский

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Антин Мухарский
Антин Мухарский / 24 канал

Шоумен и писатель Антин Мухарский пишет автобиографический роман "Ай эм нот раша". Основная цель которого – разобраться, чем украинцы отличаются от россиян, в чем наша самость и сущность.

Об этом художник рассказал в интервью 24 каналу: Антин Мухарский: Топор войны откопан, и я не собираюсь его зарывать.

Основное отличие в том, что россияне ходят строем, а украинцы строем ходить не любят. Мы крайние индивидуалисты, анархисты по сути своей, хоть для государства это иногда плохо. К сожалению, еще не научились строить государство. Только учимся, и это нормально. А Россия – "мортальное царство", где люди привыкли жить мифами прошлого вместо того, чтобы строить настоящее и заглядывать в будущее,
– говорит Мухарский.

Над романом писатель работает по 6-7 часов каждый день. Он описывает путешествие в Эдинбург в 1996 году, но основная концепция – поиск в себе украинца. Издать книгу планирует в сентябре этого года.

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Теги: Новости Украины Новости культуры Литература Книги
Источник: 24 канал
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