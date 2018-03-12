Россиянка Юлия Самойлова представила песню, с которой поедет на Евровидение-2018

Российская певица Юлия Самойлова, которая со второй попытки представит Россию на Евровидении-2018, официально представила свою конкурсную песню.

Композиция называется "I Will not Break" ("Я не сломаюсь"). Bидео на песню опубликовано на официальном канале конкурса в YouTube.

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Смотрите видео на песню Юлии Самойловой – I Will not Break:

Напомним, певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении-2017, но девушке запретили въезд на территорию Украины из-за того, что она выступала в оккупированном Крыму.

Впоследствии в России заявили, что Самойлова стала первой участницей Евровидения-2018. Это случилось еще до проведения Евровидения в 2017 году.

Как известно, представит Украину на Евровидении-2018 певец MELOVIN.