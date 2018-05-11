21:49
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Россиянка Самойлова снова поедет на Евровидение

5508 Читати новину українською
Юлия Самойлова
Юлия Самойлова / Фото из открытых источников

Юлия Самойлова, которая представляла Россию на Евровидении-2018 хочет ехать покорять Евровидение и в следующем году, несмотря на то, что в этом году даже не попала в финал.

О своем желании попробовать свои силы на конкурсе в следующем году певица рассказала в интервью изданию "Московский комсомолец".

Читайте также: Андрей Данилко назвал своих фаворитов Евровидения-2018

Юля Самойлова

Певица призналась, что ее мечта не совсем осуществилась, так как она рассчитывала хотя бы на выход в финал.

"Ужас-ужас? Для меня да, честно говоря. Лично для меня не выйти в финал – это не очень радостный результат. Прямо разочарование, стремно как-то очень", – сказала Самойлова.

Россиянка считает результаты полуфинала несправедливыми:

"Ну, считаю, что в финал мы уже точно могли пройти. А уж какое там будет место, я об этом не думала. Если брать снова участие в Евровидении, то надо это сделать так достойно, чтобы не только пройти в финал, но и занять высокую позицию. Для меня и место, и результат имеют значения, – добавила певица.

Отметим, что Юлия Самойлова, выступавшая во втором полуфинале Евровидения-2018, спела слабо. Девушка не всегда попадала в ноты и даже забыла слова.

После провала в Лиссабоне ее соотечественники раскритиковали певицу в сети.

Напомним, что в прошлом году Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве, но ей был запрещен въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму. Ей предложили дистанционное выступление, но Россия отказалась.

Смотрите выступление Юлии Самойловой с песней I will not Break во втором полуфинале Евровидения-2018: видео

 

Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры Евровидение 2018 Евровидение Юлия Самойлова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 289
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
301
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 483
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1307
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 223
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук