Россиянка Самойлова снова поедет на Евровидение

Юлия Самойлова, которая представляла Россию на Евровидении-2018 хочет ехать покорять Евровидение и в следующем году, несмотря на то, что в этом году даже не попала в финал.

О своем желании попробовать свои силы на конкурсе в следующем году певица рассказала в интервью изданию "Московский комсомолец".

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Юля Самойлова

Певица призналась, что ее мечта не совсем осуществилась, так как она рассчитывала хотя бы на выход в финал.

"Ужас-ужас? Для меня да, честно говоря. Лично для меня не выйти в финал – это не очень радостный результат. Прямо разочарование, стремно как-то очень", – сказала Самойлова.

Россиянка считает результаты полуфинала несправедливыми:

"Ну, считаю, что в финал мы уже точно могли пройти. А уж какое там будет место, я об этом не думала. Если брать снова участие в Евровидении, то надо это сделать так достойно, чтобы не только пройти в финал, но и занять высокую позицию. Для меня и место, и результат имеют значения, – добавила певица.

Отметим, что Юлия Самойлова, выступавшая во втором полуфинале Евровидения-2018, спела слабо. Девушка не всегда попадала в ноты и даже забыла слова.

После провала в Лиссабоне ее соотечественники раскритиковали певицу в сети.

Напомним, что в прошлом году Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении в Киеве, но ей был запрещен въезд в Украину из-за выступления в оккупированном Крыму. Ей предложили дистанционное выступление, но Россия отказалась.

Смотрите выступление Юлии Самойловой с песней I will not Break во втором полуфинале Евровидения-2018: видео