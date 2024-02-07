Все пылало, – очевидцы о страшных разрушениях в Николаеве после обстрела

Российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине. Под вражеским ударом оказался, в частности, Николаев.

По городу запустили беспилотники и ракеты воздушного базирования Х-22, сказал 24 Каналу корреспондент из Николаева Александр Матюшенко. Есть раненые и один погибший.

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"В 6:30 дедушка собирался на работу. Стоял одевался – и прилетела ракета. Дедушка ударился головой о котел и впал в кому. <...> Погиб в реанимации", – рассказал внук погибшего Никита.

В 9:14 мэр сообщил о 12 пострадавших. Однако в 11:17 в ГСЧС заявили о шести раненых.

Я спала, слышу – прилет. Бегом легла за кровать, и на меня все посыпалось. <...> Мы все выскочили на огород, а тут все пылало,

– поделилась пострадавшая Юлия.

Что известно о разрушениях

В результате попаданий по Николаеву повреждены около 100 жилых домов, по меньшей мере пять – разрушены до основания. Кроме того, зафиксированы повреждения на территории инфраструктурного объекта, где вспыхнуло техническое сооружение, но его удалось вовремя потушить.

Ранее мэр сообщил также о повреждении газовых и водопроводных сетей. Коммунальщики уже ликвидируют последствия.

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Кроме Николаева, под вражеским ударом также оказались Киев, Львов и Харьков. Атака началась с дронов ночью, а на утро по Украине запустили также ракеты.

В общей сложности Россия применила 64 средства воздушного нападения. Из них защитникам удалось сбить 44. К тому же не все вражеские ракеты смогли попасть в цель.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины возникли проблемы с энергоснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением света.