Оккупанты уже давно бросили на фронт передовое оружие. Однако сейчас они ежемесячно откатываются на несколько лет назад.

Такое мнение 24 Каналу выразил украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый, отметив, что у российских "новейших" танков есть проблемы с механической частью. Все потому, что производить нужные двигатели можно только на высокоточных станках.

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А насчёт их у врага – очень большие ограничения. Сейчас россияне начали массово использовать танки, которые старше 50 лет.

"Они откатываются скоро ко временам Второй мировой войны", – сказал Долгополый.

Хоть захватчики и продают нефть и газ со скидкой, есть предположение, что они не получают "живых" денег за поставляемый в КНР газ. К тому же предполагается, что себестоимость добычи нефти и газа крупными компаниями выросла за 2 года от 50% до 120%.

Некоторые деньги они не получают, а некоторые деньги они получают в неконвертируемой валюте. У них еще себестоимость того, что они добывают, очень велика – непропорционально велика,

– подчеркнул основатель компании.

Затяжка поясов

К примеру, пенсионеры в регионах России уже не имеют возможности потреблять пищу. По словам Дениса Довгополого, по состоянию на вечер 14 января, согласно аналитическим данным, более 1 миллиона россиян было без отопления свыше 48 часов при температуре ниже 10 градусов.

"Более 200 000 россиян более 48 часов при тех же погодных условиях сидят без света. И в субботу (13 января – 24 Канал) они закрыли данные по смертности от воспаления легких в старших возрастных группах", – рассказал предприниматель.

Это свидетельствует о том, что, если в бетонной квартире температура ниже 10 градусов, то это уже опасно для здоровья. То есть так россияне сами себе устроили геноцид.

"Когда мы говорим, что они могут "затягивать пояса" – это правда. Но мы говорим, что уже в некоторых регионах и селах невозможно существование", – добавил основатель компании.

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