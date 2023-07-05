"Они – сильно независимы": в Госдуме призывают уничтожить украинцев
Российские пропагандисты не перестают продолжать шокировать циничными заявлениями. В этот раз вицеспикер Госдумы призвал "уничтожать украинцев", потому что якобы "они стали сильно независимыми".
С циничным и абсурдным заявлением он выступил на российском пропагандистском шоу. Кроме того, кремлевский прихвостень рассказывал басни о якобы "порядочности и инерции российской дипломатии", сообщает 24 Канал.
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"Братский народ сменил имена"
Петр Толстой на пропагандистском эфире начал призывать уничтожать "украинцев в избушках". Он начал оправдывать поражение так называемой "второй армии мира" "порядочностью". Кроме того, увольнение Киевщины, Лимана и Херсона он считает "подарком" от россиян, а не успехом ВСУ.
После своей истерики Толстой начал призывать "уничтожать украинцев в избушках", ведь Россия якобы "имеет для этого все средства". Кроме того, пропагандист сетует, что "братский народ стал сильно независимым".
Братский народ уже не в избушках. Братский народ изменил мышление, имена, как эта Анна Маляр. Она ведь не "Анна", она "Аня". Просто, чтобы быть более независимым, она поставила букву "Г". И вот эти все независимые будут уничтожены,
– выдал пропагандист очередную порцию маразма.
Российская пропаганда не знает границ
- Кремлевские прихвостни не перестают шокировать циничными и маразматическими заявлениями. К слову, недавно на пропагандистском эфире в очередной раз обсуждали "биологическое оружие". Прихвостни придумали "филиппинских кусающих мух", которых разрабатывали в "биолабораториях" Грузии.
- Пропагандисты уже даже обсуждают на своем зомбоящике возможность готовить детей к войне с пеленок. Аргументируют это тем, что якобы "угроза существует со всех сторон, поэтому нужно постоянно быть готовыми".
- Присоединился к истерике пропагандистов и предатель Илья Кива. В сети он начал нести бред, что якобы глава украинской разведки "мертвый", а на интервью его специально "оживили". Однако украинцы отреагировали на такие чепухи с юмором.