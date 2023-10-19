"Всех отправьте в Газу": у Соловьева прямо в эфире произошла истерика
У российского пропагандиста Владимира Соловьева снова началась истерика в прямом эфире. Он еще и начал рассказывать о "милосердии" армии оккупантов.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев регулярно вбрасывает в информационное пространство "тонны" дезинформации и откровенных фейков. На этот раз у него произошла истерика в прямом эфире из-за удара по больнице в Секторе Газа.
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Соловьев, конечно же, не говорит, что на больницу в секторе Газа упала ракета боевиков из "Исламского джихада".
Говорит, что российская армия – "милосердная"
На примере удара по больнице в секторе Газа Соловьев начал оправдывать российскую армию. Он утверждает, что на самом деле оккупанты очень милосердны. И будто они не наносят таких ударов. А если кто-то с этим не соглашается – таких людей надо "отправить в Газу".
Конечно, пропагандист цинично не вспоминает о преступлениях оккупантов в Украине, которые продолжаются еще с 2014 года, когда вспыхнула война на Донбассе. А после полномасштабного вторжения захватчики совершили огромное количество военных преступлений.
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Военные преступления оккупантов в Украине: коротко
- Российская армия на протяжении всей полномасштабной войны регулярно обстреливает мирные украинские города и села. К примеру, 19 октября захватчики ударили по Волчанску из артиллерии. Снаряд попал в частный двор, в результате чего получили ранения два человека.
- Ночью 18 октября оккупанты сделали ракетный удар по Запорожью. Ракеты попали по жилой пятиэтажке. Были ранены и погибли.
- 5 октября захватчики запустили ракету по магазину и кафе в селе Гроза в Харьковской области. В результате этой атаки погибли 59 человек.