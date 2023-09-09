На это нужны деньги, которые точно украдут: Россия не готова защищать небо от дронов
Практически каждый день в России что-то взрывается, и жителей интересует только одно: где их ПВО. Однако страна-агрессор не готовилась к ударам по собственной территории, и поэтому ее противовоздушная оборона не способна эффективно защищать небо.
Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, что ситуация вряд ли изменится к лучшему для россиян.
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"Российская противовоздушная оборона по своей сути достаточно архаична. Россия к такой войне не готовилась, и поэтому ее ПВО даже не предназначена для борьбы с такой угрозой, как дроны", – отметил Грабский.
Почему российская ПВО недейственна и такой останется: смотрите видео 24 Канала
По его словам, для противодействия беспилотникам нужно разворачивать артиллерийские и зенитно-пулеметные комплексы, патрули. Однако на это нужны деньги, которые, безусловно, украдут.
В России арестовали двух генералов ПВО
Константина Огиенко и Дмитрия Беляцкого, которые служили в ПВО Москвы, задержали за взятку, но это может быть формальным основанием. Их могли сделать козлами отпущения за постоянные дроновые атаки на столицу России.
Назначили их виновными. Потом достаточно подоят. И эти генералы отделаются тихой отставкой, но лишатся части своего состояния. Хотя коррупционные схемы не закончатся на этих генералах,
– подчеркнул Грабский.
Поэтому ситуация для жителей России достаточно угрожающая. В случае массированной атаки беспилотниками последствия для страны-агрессора будут катастрофическими.
Взрывы в России: последние новости
- В Брянске 8 сентября дважды горел завод микроэлектроники "Кремний Эл". Перед этим люди слышали звуки, похожие на взрывы.
- Ярко было также в Москве. В районе Новогиреево вспыхнула федеральная таможенная служба.
- Ночью 7 сентября "хлопок" прогулялся по трем областям России. Так, взрывы прогремели возле штаба южного округа в Ростове, на Брянщине, а также возле аэропорта "Жуковский" под Москвой и в самой столице.