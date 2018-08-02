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Российская биатлонистка рассказала, почему решила выступать за Украину

165 Читати новину українською
Анастасия Рассказова
Анастасия Рассказова / biathlonrus.com

Три российские биатлонистки продолжат свою карьеру выступлениями за сборную Украины. Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко переехали в Киев вместе со своим тренером Ильей Лопуховым.

Одна из биатлонисток, Анастасия Рассказова, призналась, что решила выступать за сборную Украины в надежде добиться лучших спортивных результатов.

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Я из Москвы, но решила переехать в Украину и выступать теперь за нее. Биатлоном занимаюсь уже пятый год, перешли вместе с тренером и двумя девочками. Я чемпион России, в Спартакиаде участвовала, ездила на чемпионат мира, выступала на Кубке IBU, хотела бы еще выступить на Кубке IBU, но в этом году уже не получится, потому что у меня карантин два года. Будут ждать женские Кубки IBU и чемпионат мира. Надеемся, что покажем себя там, – сказала Рассказова в интервью для группы Вконтакте.

Напомним, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что сначала россиянки должны были стать белорусскими спортсменками, однако в соседней стране у них не сложилось.

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Теги: Новости спорта Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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