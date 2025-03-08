Путин показал, как "боится" Трампа: ISW обнародовал неутешительную статистику

Дональд Трамп убеждал мир, что завершит войну в Украине, поскольку имеет хорошие отношения с Путиным, и тот его уважает. Впрочем, реальность показывает обратное. Российский диктатор воспользовался сменой власти в США для усиления нападений на нашу страну.

Данные американского Института изучения войны демонстрируют, что российские атаки на Украину стремительно усилились после инаугурации Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как Путин воспользовался пророссийской политикой Трампа

В первые недели своего правления Дональд Трамп обращался к Путину с призывом немедленного прекращения огня. Впрочем, глава Кремля проигнорировал это обращение американца.

Несмотря на это, президент США продолжал положительно отзываться о своих отношениях с диктатором и обвинять в начале полномасштабной войны Байдена и Зеленского. А также уверять всех в том, что Россия, якобы, хочет мира. После своего телефонного разговора с Путиным Трамп рассказал, что тот очень переживает из-за человеческих потерь и стремится к окончанию войны.

Между тем факты показывают, что российские дроновые и ракетные атаки на Украину значительно усилились за последние два месяца.

В частности, шесть дней с наибольшим количеством зарегистрированных атак в 2025 году состоялись после того, как делегации США и России встретились в прошлом месяце для переговоров в Саудовской Аравии.

Данные также показывают, что количество атак ненадолго снизилось на следующий день после телефонного разговора Трампа и Путина в прошлом месяце, а затем снова возросло.

Статистика атак России на Украину за 2 месяца правления Трампа / Фото Sky News