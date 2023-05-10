Могут начать кастинг на преемника Путина: экс-агент КГБ о сложном выборе олигархов России

Владимир Путин не только проигрывает в войне в Украине, но и в его окружении происходят процессы, которые рано или поздно могут спровоцировать его отстранение от власти.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник внешней разведки КГБ Советского Союза Александр Зеленько. По его мнению, пока еще это не происходит, потому что в России не произошло сращивания финансово-олигархических групп и политиков.

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Олигархи колеблются

Он отметил, что иногда украинцы пытаются сами себя обмануть, надеясь, что санкции нанесли России большой вред.

Открываем Forbes и смотрим: если в 2022 году миллиардеров в России было 88, то в этом году – 110. Если раньше их совокупный капитал составлял более 350 миллиардов, то сейчас – более 500 миллиардов,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

Олигархи в России, по его словам, быстро растут, у них все очень хорошо и они сейчас сомневаются, оставлять ли бункерного деда и дальше еще немного грабить.

"Но это опасно, потому что если не поймать момент, то может выскочить какой-то условный Троцкий и тогда улетят все, как в 1917 году", – предположил Зеленько.

Также они могут начать кастинг на преемника Путина. Сейчас есть только две фигуры – Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.

Но они оба еще диковаты. По ним еще не проведены консультации с Западом, кто из них более приемлем для западного мира. Также не согласовано, под какой политической программой кто-то из них может прийти к власти. У них нет партии,

– подчеркнул собеседник.

Подразумевается не политическая партия, добавил он, а спаянная военная организация. Такие есть у Пригожина и Кадырова, но они не готовы формально занять какую-нибудь государственную нишу.

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Идеальная ситуация, чтобы навсегда покончить с империей

"Представьте, если представители ЧВК "Вагнера" или кадыровцы займут все административные посты от главы райадминистрации до губернатора. Выглядит диковато. У них еще не готов аппарат. Подготовка продолжается, но вяло", – заметил экс-агент КГБ.

По его мнению, если бы можно было создать партии в России, разрушающие ее изнутри, и они бы рвали друг друга, создавая тотальную гражданскую войну по принципу "все против всех", – это было бы здорово.

"Западу это бы не понравилось, но для Украины это была бы идеальная ситуация навсегда покончить с Россией", – отметил Александр Зеленько.

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