Семью разбудил российский снаряд: оккупанты коварно ударили по дому на Херсонщине

Российская армия терроризирует Херсонскую область и ночью 24 октября обстреляла Белозерку. Целью российских военных стала семья.

Российские оккупанты обстреляли поселок Белозерка около 3 часов ночи. Армия России попала в жилой дом.

Смотрите также Рекордное количество ударов по Херсонщине: что известно об управляемых авиабомбах России

Россияне попали в жилой дом

В результате обстрела пострадали 4 человека из одной семьи, в том числе ребенок. У 12-летнего мальчика травматическое повреждение стопы и острая реакция на стресс.

Также невротическая реакция у женщины 50 лет и двух мужчин.

В офисе генпрокурора уточнили, что по частному дому попал снаряд. По данным прокуроров, пострадали три человека. В результате атаки россиян в Белозерке повреждены и разрушены частные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Россияне увеличили обстрелы Херсона

Российские военные в предыдущие дни увеличили количество авиаударов по Херсонской области. Так, 22 октября оккупанты в течение суток выпустили рекордное количество управляемых авиабомб по Херсонской области – 36. Враг выпускал около 2 – 4 авиабомб по одному населенному пункту.

Из-за ситуации с безопасностью 23 октября в Херсонской области объявили об эвакуации местных из ряда населенных пунктов.

В ВСУ связывают активизацию ударов россиян на Херсонщине с тем, что оккупантов беспокоит движение Сил обороны Украины. Также военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что россияне увеличили количество авиаударов, поскольку начинают испытывать проблемы с артиллерией.

Что касается ситуации в Херсонской области, то представительница Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают отбрасывать оккупантов на левобережье.

21 октября аналитики американского Института изучения войны рассказали, что ВСУ якобы закрепляются у села Крынки на левобережье. Кроме того, украинская армия продолжает сохранять свое присутствие возле Антоновского шоссе и железнодорожных мостов.

Однако Наталья Гуменюк подчеркнула, что сейчас нельзя говорить о высадке украинских военных на левый берег Херсонской области в утвердительном тоне.