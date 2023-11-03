Дроновые удары по Украине: военный эксперт объяснил тактику вражеских обстрелов
Российские оккупанты продолжают обстреливать Украину. В частности, ночью 3 ноября враг запустил 38 дронов и одну управляемую авиационную ракету.
Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу о тактике российских ударов.
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"Постоянно проводят разведку, чтобы формировать следующие воздушные удары. В зависимости от цели россияне компонуют типы и средства нападения", – пояснил Романенко.
Какая тактика российских ударов по Украине: смотрите видео 24 Канала
Так, в последнее время враг больше использует именно беспилотники. Кроме того, запускает ракеты Х-59 из тактической авиации – Су-30, Су-35. В то же время экономит ресурсы стратегической авиации – Ту-160, Ту-95МС, которых много потерял.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты готовятся к массированным ударам по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом свидетельствует, в частности, наращивание производства ракет воздушного запуска Х-101.
Украина усиливает свою ПВО
Благодаря собственным усилиям и поддержке партнеров, наша страна значительно усовершенствовала свою противовоздушную оборону. В частности, мы можем получить еще одну ЗРК Patriot от Германии.
Более того, Украина и США в рамках программы FrankenSAM разработали гибридные системы ПВО. Речь идет о сочетании западных ракет с советскими пусковыми установками и радарами.
Россияне в очередной раз обстреляли Украину: основное
- По меньшей мере 10 дронов-камикадзе враг направил на Харьковщину. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Пострадали люди, в том числе двое детей.
- Также были попадания на Одесчине. Оккупанты ударили по технической территории инфраструктурного объекта. К счастью, никто из людей не пострадал.
- Кроме того, российские дроны долетели до западных областей. На Львовщине попали по объекту критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской области – по военному объекту.