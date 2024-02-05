В России формируют "элитный" отряд заключенных: кого туда набирают
В России создают новый "элитный" отряд из завербованных заключенных "Шторм Гладиатор". Это формирование является привилегированным и полусекретным и состоит из нескольких сотен зэков, имеющих боевой опыт.
Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что название этого отряда связано не с восстанием Спартака, а с высказыванием российского генерал-майора Ивана Попова. Он называл своих подчиненных "гладиаторами". Наверное, новое слово понравилось заключенным и они его решили использовать.
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Будут беречь для штурмов
Этот отряд не является "элитным", а совсем наоборот. "Шторм Z" состоит из отбросов общества. "Шторм V" – это новое подразделение, в котором воюют заключенные, что не были помилованы, а вышли на свободу в результате условного освобождения. Это новая форма вербовки.
"В "Шторм Гладиатор" набирают здоровых, опытных и очень опасных заключенных, которые не имеют никаких тормозов и умеют воевать. Их будут бросать в атаки, но одновременно и беречь, ведь они могут пригодиться во время сложных и ответственных штурмов", – отметила Ольга Романова.
"Шторм Гладиатор"По данным Центра национального сопротивления, россияне доукомплектовывают этот "элитный" отряд смертников заключенными. Командует "гладиаторами" бывший полицейский, осужденный за жестокое убийство. В отряд набирают зеков с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, ветеранов боевых действий. Тренируют бойцов отряда кадыровцы и бывшие вагнеровцы.
Российские отряды заключенных: что известно
- Россияне устроили на побережье Азовского моря вблизи Мариуполя и Бердянска военно-логистический тренировочный комплекс, где проходят подготовку, в частности, "Шторм-Z" и "Шторм-V". Эти отряды после тренировки отправляют воевать на Запорожское направление.
- В то же время в России, по информации американского Института изучения войны, изменились условия привлечения заключенных к боевым действиям на фронте. Если раньше они получали помилование и подписывали с минобороны контракт на 6 месяцев за то, что вступали в "Шторм Z" и соглашались воевать, то с августа 2023 года начали формироваться отряды "Шторм V". Новобранцы из тюрем сейчас не получают помилования, а контракты с ними могут продолжать на неопределенный срок.
- В ISW сообщили, что в 2023 году количество российских заключенных уменьшилось на 54 тысячи, что является свидетельством больших потерь оккупантов.