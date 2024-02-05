В России формируют "элитный" отряд заключенных: кого туда набирают

В России создают новый "элитный" отряд из завербованных заключенных "Шторм Гладиатор". Это формирование является привилегированным и полусекретным и состоит из нескольких сотен зэков, имеющих боевой опыт.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что название этого отряда связано не с восстанием Спартака, а с высказыванием российского генерал-майора Ивана Попова. Он называл своих подчиненных "гладиаторами". Наверное, новое слово понравилось заключенным и они его решили использовать.

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Будут беречь для штурмов

Этот отряд не является "элитным", а совсем наоборот. "Шторм Z" состоит из отбросов общества. "Шторм V" – это новое подразделение, в котором воюют заключенные, что не были помилованы, а вышли на свободу в результате условного освобождения. Это новая форма вербовки.

"В "Шторм Гладиатор" набирают здоровых, опытных и очень опасных заключенных, которые не имеют никаких тормозов и умеют воевать. Их будут бросать в атаки, но одновременно и беречь, ведь они могут пригодиться во время сложных и ответственных штурмов", – отметила Ольга Романова.

"Шторм Гладиатор" По данным Центра национального сопротивления, россияне доукомплектовывают этот "элитный" отряд смертников заключенными. Командует По данным Центра национального сопротивления, россияне доукомплектовывают этот "элитный" отряд смертников заключенными. Командует "гладиаторами" бывший полицейский, осужденный за жестокое убийство. В отряд набирают зеков с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, ветеранов боевых действий. Тренируют бойцов отряда кадыровцы и бывшие вагнеровцы.

Российские отряды заключенных: что известно