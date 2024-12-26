Из-за него погибли офицеры: россияне жалуются на халатность своего командира

Российские солдаты 24 мотострелкового полка открыто заявили о беззаконии в своей части. Они раскритиковали действия своего командира, в результате которых погибли офицеры.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на чешскую мониторинговую группу Killed In Ukraine. Россияне записали видео, где рассказали о проблемах с командованием.

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Командир допускает роковые ошибки

Военные 24 мотострелкового полка рассказывают о постоянной халатности их командира Анатолия Казанцева. По словам солдат, он отправляет подчиненных в бой без необходимого обеспечения, разведки и поддержки артиллерии. Когда задача не выполнена или есть потери, Казанцев обвиняет в этом раненых бойцов, вместо того, чтобы признать свои ошибки.

Недавно командир проигнорировал предупреждение другого майора, из-за чего 9 российских офицеров попали под ракетный удар ВСУ в Херсонской области, в районе Новотроицкого. Все они погибли, в том числе начальник штаба подполковник Щербаков и начальник разведки капитан Адрахманов.

Командир ПВО майор Мощин предупреждал Казанцева об опасности из-за близости к фронту и риска ракетных ударов. Однако его аргументы были проигнорированы. В результате три ракеты поразили пункт управления,

– рассказывают российские военные в видео.

Россияне не впервые жалуются на командование

Российские военные начали добровольно сдаваться в плен украинцам из-за ненадлежащего обеспечения и проблем с командирами. Они отправляют на штурм неготовых бойцов, врут о должностях в войске и отказываются эвакуировать раненых с поля боя.

Также россияне готовы бежать из части из-за того, что командование не решает вопрос о логистике и не отправляет им воду и еду.

Оккупанты готовы идти несколько десятков километров, чтобы оставить свои позиции и попасть в плен ВСУ.