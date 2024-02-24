Сбитие вражеского А-50: в Воздушных силах рассказали, сколько таких самолетов осталось у врага

В России уменьшилось количество самолетов дальнего радиолокационного обнаружения типа А-50. Один из таких самолетов был уничтожен Силами обороны Украины вчера, 23 февраля.

Украинская разведка и Воздушные силы ВСУ сбили очередной российский А-50. О том, сколько таких самолетов осталось в России, сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

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Сколько в России осталось самолетов А-50

Юрий Игнат отметил, что сбивание таких мощных целей, а это уже вторая такая цель, – это действительно знаковое событие для всего мира и это действительно мощная спецоперация.

Представитель Воздушных сил уточнил, что сбит был самолет А-50У. По его словам, уничтоженный самолет был модернизирован.

"Это все результат совместной работы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны, в частности Главного управления разведки", – подчеркнул он.

Всего в России осталось уже менее 8 таких воздушных судов, причем часть из них не модернизированы или неисправны.

Так, благодаря таким успешным операциям в Украине появляется больше возможностей отгонять оккупантов от наших границ.

А-50У сбили украинские Силы обороны: основное