Сбитие вражеского А-50: в Воздушных силах рассказали, сколько таких самолетов осталось у врага
В России уменьшилось количество самолетов дальнего радиолокационного обнаружения типа А-50. Один из таких самолетов был уничтожен Силами обороны Украины вчера, 23 февраля.
Украинская разведка и Воздушные силы ВСУ сбили очередной российский А-50. О том, сколько таких самолетов осталось в России, сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.
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Сколько в России осталось самолетов А-50
Юрий Игнат отметил, что сбивание таких мощных целей, а это уже вторая такая цель, – это действительно знаковое событие для всего мира и это действительно мощная спецоперация.
Представитель Воздушных сил уточнил, что сбит был самолет А-50У. По его словам, уничтоженный самолет был модернизирован.
"Это все результат совместной работы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны, в частности Главного управления разведки", – подчеркнул он.
Всего в России осталось уже менее 8 таких воздушных судов, причем часть из них не модернизированы или неисправны.
Так, благодаря таким успешным операциям в Украине появляется больше возможностей отгонять оккупантов от наших границ.
А-50У сбили украинские Силы обороны: основное
- Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У сбили над Азовским морем. В сети обнародовали кадры с места падения вражеского самолета. Его сбитие подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
- Известно, что вражеский самолет уничтожили с помощью советского зенитно-ракетного комплекса С-200. Это уже второй российский самолет ДРЛВ, который обезвредили Силы обороны.
- Известно, что после сбития А-50, еще 5 российских самолетов были отозваны с боевой работы. Об этом рассказали в Главном управлении разведки.