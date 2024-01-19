Русский добровольческий корпус 18 января провел успешную спецоперацию на территории противника. В результате удалось захватить транспорт противника.

Эту информацию 24 Каналу также подтвердили источники в спецслужбах Украины. В Русском добровольческом корпусе обещали сообщить детали чуть позже.

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РДК провел успешную операцию в Брянской области

Во вражеских телеграм-каналах 19 января появилась достаточно интересная информация по сведению с российско-украинской границы. Россияне утверждали, что в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группе попала автомашина "Урал" МО.

К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и сразу отступила,

– пишут российские пропагандисты.

Россияне отметили, что в помощь этим людям "оперативно прибыли пограничники", "оказали

первую медицинскую помощь" и "осуществили эвакуацию раненых". В то же время они подчеркнули, что подробности все еще уточняют, а также пожелали вечной памяти погибшим воинам и скорейшего выздоровления раненым.

В конце концов, в Русском добровольческом корпусе подтвердили информацию врага, отметив, что их разведгруппа провела засаду на транспорт противника. Кроме того, российские бойцы также обнародовали кадры с захваченным "Уралом".



РДК захватил Урал россиян / Фото из телеграм-канала Русского добровольческого корпуса

В заключение в РДК заверили, что кадры объективного контроля будут впоследствии.

В России всю ночь было неспокойно