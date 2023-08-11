Российский "Кинжал" убил 8-летнего мальчика в Прикарпатье: ребенка не смогли спасти

Российские военные 11 августа убили ребенка при обстреле Ивано-Франковской области. Жертвой атаки российских террористов стал 8-летний мальчик.

Вражеская аэробалистическая ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу.

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Ребенка привезли в больницу в критическом состоянии

Как рассказала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.