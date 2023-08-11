Российский "Кинжал" убил 8-летнего мальчика в Прикарпатье: ребенка не смогли спасти
11 августа 2023, 14:09Читати новину українською
Источник:Светлана Онищук
Российские военные 11 августа убили ребенка при обстреле Ивано-Франковской области. Жертвой атаки российских террористов стал 8-летний мальчик.
Вражеская аэробалистическая ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. Мальчик в критическом состоянии был доставлен в больницу.
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Ребенка привезли в больницу в критическом состоянии
Как рассказала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.