25 мая, 16:37
25 мая, 16:44

Российский МИД рекомендует иностранцам как можно скорее уехать из Киева

Татьяна Бабич

Страна-агрессор продолжает угрожать Украине новыми ударами, в частности по Киеву. Враждебный МИД призывает граждан иностранных государств как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Об этом пишет ТАСС.

Что известно о новых угрозах из России? 

Глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров заявил о намерениях наносить удары по "центрам принятия решений". В ведомстве также сообщили, что российские войска якобы приступили к системным атакам на предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса в столице Украины. 

По словам российских дипломатов, удар по Старобельску якобы стал "последней каплей".

 

