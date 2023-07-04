Искусство выживания: российские офицеры устроили кровавую стрельбу, чтобы сдаться в плен, – СМИ
Источник:"РИА Мелитополь"
На Юге Украины между оккупантами возникли разногласия, в результате чего погиб российский офицер. Он стал жертвой своего сослуживца, который решил сдаться в украинский плен.
Российские офицеры устроили перестрелку под временно оккупированным Мелитополем. Российскому офицеру пришлось застрелить сослуживца, чтобы сдаться в плен со своими подчиненными.
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Перестрелка между российскими офицерами произошла под Мелитополем
Местные СМИ, описывая детали расправы одного офицера над другим, пишут, что группа мобилизованных из примерно 90 человек понесла серьезные потери в результате украинского обстрела.
После этого командир решил сохранить жизнь людей и сдаться в плен. Однако против выступил другой офицер, подразделение которого было рядом.
В результате спора между двумя командирами возникла перепалка, которая переросла в перестрелку. Военному, решившему сохранить жизнь своих подчиненных, удалось убить другого офицера.
Местный ресурс информирует, что оккупанты якобы уже сдались в плен Украины. Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, ресурс информирует, что обменный фонд Украины пополнился 53 оккупантами.
Впрочем, в Генштабе ВСУ официально пока не подтверждали события под Мелитополем и взятие в плен российских военных.
Российские пленные рассказали о "трудной жизни" в армии
- В плен в Украину попал российский зек Александр Бурдыгин, воевавший в рядах оккупантов. Его схватили в плен на Запорожском направлении.
- Пленного завербовала ЧВК "Вагнера". Зэку обещали выгодный контракт, мол, спишут судимость. Пленник попал в подразделение "Шторм Z" в третью роту 29-й армии.
- Он рассказал, что пошел воевать потому, что не хотел сидеть за решеткой. По его словам, большинство из тех, кто отправился на фронт, не вернулись.
- Российский пленный отметил, что командование обманывало оккупантов и продавало гуманитарную помощь. Бурдыгин говорит, что когда прибыл на фронт, понял, что это был "билет в один конец".
- Другой российский пленный Виталий Козловский рассказал, что российские военные способны наносить удары по своим, когда этого требуют обстоятельства боя.
- Силы обороны Украины взяли оккупанта Козловского в плен на Бахмутском направлении. По словам оккупанта, в Вооруженных Силах Украины "все технически отработано и обеспечено".