"Ответит на неуважение": Польша возмущена реакцией российского посла на приглашение в МИД
Источник:Polsatnews
На днях во время массированной ракетной атаки по Украине российская ракета пересекла воздушное пространство Польши. МИД страны вызвал российского посла, однако тот проигнорировал такое "приглашение".
Кремлевские СМИ сообщали, что посол России в Польше отметил, что не собирается посещать польский МИД, куда его пригласили из-за ракеты, нарушившей воздушное пространство страны. По его словам, у Варшавы не было "доказательной базы".
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Демонстрация неуважения
Глава оборонного ведомства Польши заявил, что Польша собирается принять меры относительно ситуации с послом России Сергеем Андреевым. Он не появился в министерстве, чтобы объяснить инцидент с российской ракетой, которая залетела на территорию страны.
Это выражение неуважения, и мы не можем относиться к этому равнодушно,
– подчеркнул чиновник.
По его словам, это не первый случай, когда Польше "приходится сталкиваться с нарушениями как закона, так и международных стандартов". Ведь это далеко не впервые российская ракета пересекает воздушное пространство этой страны.
Польский министр также отметил, что польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением российского посла Сергея Андреева. Очевидно, польской стороне такая дерзость представителя страны-агрессора не слишком понравилось.
"Мы постоянно контактируем с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения сообщества, потому что это ответ всего польского государства", – отметил чиновник.
Что известно о нарушении воздушного пространства Польши российской ракетой
- Во время массированной российской атаки Украины ночью 24 марта одна из ракет залетела на территорию Польши и находилась там 39 секунд. В конце концов российская ракета после этого вернулась на территорию Украины, чтобы нанести удар.
- В Польше также заявили, что наблюдали ночью интенсивную активность дальней авиации России, связанную с задачей воздушных и ракетных ударов по объектам, расположенных на территории Украины. Из-за этого поляки были вынуждены поднимать в небо свою авиацию.
- В тот же день МИД страны сразу отреагировало на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Там отметили, что будут требовать от России объяснений по поводу очередного подобного инцидента.
- Советник министра обороны Польши Мечислав Бенек отметил, что Польша могла бы сбить российскую ракету. Однако это бы произошло при условии, что эта российская крылатая ракета залетела бы дальше в воздушное пространство страны.