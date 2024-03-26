"Ответит на неуважение": Польша возмущена реакцией российского посла на приглашение в МИД

На днях во время массированной ракетной атаки по Украине российская ракета пересекла воздушное пространство Польши. МИД страны вызвал российского посла, однако тот проигнорировал такое "приглашение".

Кремлевские СМИ сообщали, что посол России в Польше отметил, что не собирается посещать польский МИД, куда его пригласили из-за ракеты, нарушившей воздушное пространство страны. По его словам, у Варшавы не было "доказательной базы".

Смотрите также В НАТО рассматривают вариант сбития российских ракет у своих границ, – МИД Польши

Демонстрация неуважения

Глава оборонного ведомства Польши заявил, что Польша собирается принять меры относительно ситуации с послом России Сергеем Андреевым. Он не появился в министерстве, чтобы объяснить инцидент с российской ракетой, которая залетела на территорию страны.

Это выражение неуважения, и мы не можем относиться к этому равнодушно,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, это не первый случай, когда Польше "приходится сталкиваться с нарушениями как закона, так и международных стандартов". Ведь это далеко не впервые российская ракета пересекает воздушное пространство этой страны.

Польский министр также отметил, что польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением российского посла Сергея Андреева. Очевидно, польской стороне такая дерзость представителя страны-агрессора не слишком понравилось.

"Мы постоянно контактируем с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения сообщества, потому что это ответ всего польского государства", – отметил чиновник.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши российской ракетой