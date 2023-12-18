Сработала против своих: российский Т-80 взорвался на мине в Белгородской области
Российский танк Т-80 взорвался на мине в Белгородской области. В результате наезда вражеская техника была уничтожена, также погиб один военнослужащий.
Российские войска интенсивно наращивают минные заграждения. Однако, похоже, они работают не так, как планировали сами захватчики.
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Взрывной инцидент
В субботу 16 декабря российский танк Т-80 взорвался на противотанковой мине в Белгородской области. По сообщениям СМИ, один военнослужащий армии России погиб, один был ранен. Также известно, что вражеский танк полностью уничтожен.
Инцидент произошел в Валуйском городском округе. Машинист танка наехал на мину в 4 километрах от села Карабаново, недалеко от границы Белгородской области.
Танк окупантов наехал на мину: где расположен населенный пункт
Минная ситуация в Белгородской области
- Несколько дней назад в Белгородской области на мине взорвался автомобиль с чиновниками. В результате заместителю главы Краснояружской админестрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Также пострадали еще два человека.
- Впоследствии стало известно, что белгородское чиновник погиб в больнице – медики не смогли его спасти. У его спутницы диагностировали минно-взрывную травму с разрывом раны мягких тканей головы. Водитель же получил только сотрясение мозга и закрытую травму органов грудной клетки и брюшной полости.
- Интересно, что 18 декабря легион "Свобода России" вошел на территорию Белгородской области. Выполнив там боевое задание, добровольцы оставили оккупантам интересный "пазл". Они отметили, что советуют захватчикам обновить карты минных полей.