Российский биатлонист Жирный выступает в форме сборной Украины
31-летний биатлонист Александр Жирный, который четыре года защищал цвета сборной Украины, этим летом вернулся в Россию, откуда он родом.
Однако спортсмен продолжает выступать в украинской форме, хотя опять является российским биатлонистом.
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Все просто: регион, за который выступаю (Башкортостан), не выдал. Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, которые я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать? – сказал спортсмен в интервью телеканалу Матч ТВ.
Отметим, что в первом спринте на "Ижевской винтовке" Александр Жирный занял 45 место, во втором – 24-е.
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Источник: 24 Канал
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