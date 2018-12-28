Российский биатлонист Жирный выступает в форме сборной Украины

31-летний биатлонист Александр Жирный, который четыре года защищал цвета сборной Украины, этим летом вернулся в Россию, откуда он родом.

Однако спортсмен продолжает выступать в украинской форме, хотя опять является российским биатлонистом.

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Все просто: регион, за который выступаю (Башкортостан), не выдал. Что имею, в том и бегаю. Осталось много экипировки после четырех сезонов, которые я выступал за сборную Украины. Куда я буду ее девать? – сказал спортсмен в интервью телеканалу Матч ТВ.

Отметим, что в первом спринте на "Ижевской винтовке" Александр Жирный занял 45 место, во втором – 24-е.

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