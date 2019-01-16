Российский боец ММА разнес отделение банка в Москве: видео
Российский боец ММА Джабраил Дузаев устроил погром в отделении Московского банка. Инцидент произошел еще в пятницу, 11 января, однако видео опубликовали только сейчас.
Неизвестные сняли на видео, как Джабраил выходит из отделения "Альфа-Банка" на Кузнецком мосту, где его задержали полицейские.
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Мужчина находился в неадекватном состоянии. Сайт телеканала "РЕН ТВ" опубликовал видео с разгромленным изнутри отделением.
В профессиональной карьере Дузаев провел три боя – и только в одном победил. Джабраил выступает в средней весовой категории.
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Источник: 24 Канал
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