Российский боксер хочет отобрать у Усика все пояса
Чемпион WBA "в отпуске" Денис Лебедев ищет себе нового соперника.
Россиянин заявил, что если его ближайший бой пройдет успешно, то следующим шагом станет поединок за пояса Александра Усика.
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"Если 7-го сентября все сложится удачно, то после этого логичным будет провести титульный бой. Я – чемпион в отпуске и могу стать обязательным претендентом на пояса Александра Усика. Так что, если он останется в своем весе, то буду драться с ним. Рано или поздно, ему все равно придется защищать свои титулы, что бы их удержать", – цитирует Лебедева "Спорт Экспресс".
Ранее Лебедев уже заявлял, что победитель WBSS должен будет выйти с ним на ринг.
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