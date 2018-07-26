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Российский фестиваль "Жара" в Баку: кто из украинских артистов выступит на музыкальном событии

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Российский фестиваль "Жара" в Баку: украинские артисты
Российский фестиваль "Жара" в Баку: украинские артисты / Фото из открытых источников

Российский музыкальный фестиваль "Жара" сегодня, 26 июля, стартовал в Баку – столице Азербайджана. Хоть фестиваль позиционирует себя как международный, но на нем выступают в основном российские и украинские артисты.

На фестивале "Жара" в течение 26-29 июля выступит 81 исполнитель, из которых по меньшей мере 13 украинских певцов, групп и дуэтов.

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Среди них: Alekseev, Loboda, Монатик, MOZGI, NK, Ани Лорак, Анна Седокова, Артем Пивоваров, ВИА Гра, Вера Брежнева, Время и Стекло, Лолита и Макс Барских. Некоторые из украинских исполнителей будут выступать все дни в течение фестиваля или же конкретно в анонсированные дни.

Первый концертный день обычно приурочен открытию фестиваля, где на красной дорожке собирается более 90 звезд шоу-бизнеса. На музыкальное событие уже начали прибывать артисты, которые с утра публикуют фотографии в социальных сетях.

 

Лечу в Баку на фестиваль «Жара» @zharafest ️

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux)

 

 

 

Шо там по еде ....

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

 

Знакомьтесь. Это я . 3 дня без сна @zharafest

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial)

 

 

К слову, российский музыкальный фестиваль "Жара" основали певец и музыкант Эмин Агаларов, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников и заслуженный артист России Григорий Лепс. Представители фестиваля добавляют, что площадка фестиваля, расположенная на берегу Каспийского моря, вмещает 10 тысяч зрителей одновременно. Фестиваль "обещает превзойти предыдущий по зрелищности и техническому оснащению".

Теги: LifeStyle Украина – Россия Российские гастролеры Фестивали Новости Азербайджана Потап и Настя Анна Седокова Вера Брежнева Ани Лорак Настя Каменских Музыка Монатик
Источник: 24 Канал
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